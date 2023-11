Стали известны три способа похудеть во время сна

Потеря веса необязательно должна быть сложной и требовать больших жертв. К сожалению, многие из нас недооценивают важность сна, что может способствовать контролю аппетита и активизации обмена веществ.

Об этом рассказала эксперт по диетологии Олекса Меллардо в комментарии "Eat this, not that". Она отметила, что недостаток сна может привести к перееданию и нарушению гормонального баланса, что приводит к увеличению чувства голода в течение дня.

Так что обеспечение себя 7-часовым сном является важным этапом в достижении желаемой физической формы, добавила эксперт.

По ее словам, не менее важен режим питьевого режима, поскольку он способствует нормализации функций организма и активизации обмена веществ. Рекомендуется потреблять достаточное количество воды в течение дня, что способствует сжиганию калорий ночью.

Также важно обращать внимание на температуру в комнате, где вы спите. Исследования показывают, что низкая температура способствует глубокому и здоровому сну, что помогает восстановить организм.

Специалисты рекомендуют спать в комнате с температурой примерно 19 градусов Цельсия, что способствует активации "бурого жира", который сжигает калории для выработки тепла.

Важно помнить, что быстрая потеря веса может быть привлекательной, однако больше успеха достигается благодаря сбалансированному и устойчивому подходу к похудению, говорит Олекса Меллардо.

Она дала такие советы тем, кто пытается потерять лишний вес:

Сбалансированное питание – употребляйте разнообразную пищу, включая овощи, фрукты, белки, злаки и орехи. Ограничит потребление обработанных продуктов и сахара.

Умеренные порции помогают контролировать калорийный прием.

Физическая активность – добавьте в свой режим занятия спортом или физическими упражнениями. Регулярная тренировка помогает сжигать калории и укреплять мышцы.

Правильный перекус – выбирайте здоровые варианты, такие как фрукты, орехи или йогурт.

Употребление воды – пейте достаточно воды в течение дня. Иногда чувство жажды можно истолковать как голод. Умеренное потребление углеводов – выбирайте комплексные углеводы (например, овощи, цельные злаки), которые усваиваются медленно и долго держат чувство сытости.

Сон – обеспечьте себя регулярным и качественным сном. Это важно для правильной работы организма и контроля аппетита.

Избегание стресса – стресс может привести к перееданию. Практика релаксации и медитации поможет справиться с ним.

Консультация с врачом или диетологом – если у вас есть медицинские проблемы или особые диетические потребности, обсудите план снижения веса с профессионалом.

Рекомендации эксперта могут стать полезными для людей, стремящихся похудеть. Однако важно помнить, что каждый человек индивидуален, и то, что работает для одного человека, может не работать для другого. Поэтому перед тем, как вносить какие-либо изменения в свой образ жизни, важно проконсультироваться с врачом или диетологом.

