Всегда удается и не черствеет: как приготовить легендарную пасху от Дарии Цвек

Пасха — один из главных символов Пасхи, без которой трудно представить праздничный стол. Среди множества рецептов есть те, которые стали настоящей классикой и передаются в семьях из поколения в поколение. К таким относится рецепт известной украинской кулинарки Дария Цвек.

Об этом пишет ТСН. Этот вариант кулича давно обрел популярность среди хозяек: выпечка получается мягкой, нежной, слегка влажной и долго сохраняет свежесть. При этом рецепт настолько удачен, что кулич хорошо удается даже новичкам.

Ингредиенты:

1 кг муки (обязательно просеянной)

400 мл теплого молока

10 желтков

70–100 г прессованных дрожжей

200 г сливочного масла

300 г сахара

100 г изюма

ванильный сахар

цедра одного лимона

щепотка соли

Как приготовить:

Сначала нужно сделать опару: в теплом молоке растворите дрожжи, добавьте ложку сахара и несколько ложек муки из общего количества. Оставьте смесь в теплом месте примерно на 15–20 минут, пока не образуется рыхлая пенная "шапка".

Отдельно разотрите желтки с сахаром и солью. Когда опара подойдет, соедините ее с желточной массой и постепенно введите просеянную муку.

Замесите тесто, а когда оно станет эластичным и станет отставать от рук, добавьте растопленное сливочное масло, хорошо его вмешивая.

После этого всыпьте изюм и добавьте лимонную цедру, еще раз тщательно вымесите. Накройте тесто полотенцем и оставьте подходить в теплом месте, пока оно не увеличится в 2–3 раза.

Готовое тесто обомните и разложите в формы, заполняя их примерно на треть. Дайте ремням еще раз подняться в формах в течение 40–60 минут.

Перед выпеканием смажьте верхушки взбитым желтком. Сначала выпекайте при температуре 200°C около 10–20 минут, затем убавьте до 160–180°C и доведите до готовности еще через 30–40 минут — в зависимости от размера ремней.

