Всегда удается и не черствеет: как приготовить легендарную пасху от Дарии Цвек
Пасха — один из главных символов Пасхи, без которой трудно представить праздничный стол. Среди множества рецептов есть те, которые стали настоящей классикой и передаются в семьях из поколения в поколение. К таким относится рецепт известной украинской кулинарки Дария Цвек.
Об этом пишет ТСН. Этот вариант кулича давно обрел популярность среди хозяек: выпечка получается мягкой, нежной, слегка влажной и долго сохраняет свежесть. При этом рецепт настолько удачен, что кулич хорошо удается даже новичкам.
Ингредиенты:
- 1 кг муки (обязательно просеянной)
- 400 мл теплого молока
- 10 желтков
- 70–100 г прессованных дрожжей
- 200 г сливочного масла
- 300 г сахара
- 100 г изюма
- ванильный сахар
- цедра одного лимона
- щепотка соли
Как приготовить:
Сначала нужно сделать опару: в теплом молоке растворите дрожжи, добавьте ложку сахара и несколько ложек муки из общего количества. Оставьте смесь в теплом месте примерно на 15–20 минут, пока не образуется рыхлая пенная "шапка".
Отдельно разотрите желтки с сахаром и солью. Когда опара подойдет, соедините ее с желточной массой и постепенно введите просеянную муку.
Замесите тесто, а когда оно станет эластичным и станет отставать от рук, добавьте растопленное сливочное масло, хорошо его вмешивая.
После этого всыпьте изюм и добавьте лимонную цедру, еще раз тщательно вымесите. Накройте тесто полотенцем и оставьте подходить в теплом месте, пока оно не увеличится в 2–3 раза.
Готовое тесто обомните и разложите в формы, заполняя их примерно на треть. Дайте ремням еще раз подняться в формах в течение 40–60 минут.
Перед выпеканием смажьте верхушки взбитым желтком. Сначала выпекайте при температуре 200°C около 10–20 минут, затем убавьте до 160–180°C и доведите до готовности еще через 30–40 минут — в зависимости от размера ремней.
