Оставил неизгладимый след в музыкальной индустрии: интересные факты о Дэвиде Боуи

Дэвид Боуи, легендарный музыкант, оставил неизгладимый след в музыкальной индустрии. Хотя его преждевременная смерть в 2016 году повергла в шок поклонников по всему миру, есть несколько малоизвестных фактов, которые придают загадочности его личности. UAportal подготовил пять увлекательных фактов о Дэвиде Боуи, которые могут заинтриговать.

Изменение имени

Родившись как Дэвид Роберт Джонс 8 января 1947 года, начинающий артист столкнулся с проблемой, когда другой музыкант, Дэви Джонс из The Monkees, приобрел популярность. Чтобы избежать путаницы, он решил сменить имя на Дэвид Боуи. Это было тактическое шествие, чтобы утвердить свою уникальную идентичность в индустрии.

Незабываемая подростковая дружба

В подростковом возрасте Боуи и Элтон Джон стали близкими друзьями из-за общей страсти к музыке. Однако со временем их дружба угасла, и они почти не общались в течение четырех десятилетий. Элтон Джон рассказал, что их удаление было постепенным процессом, на который повлияли личные разногласия.

Глубокое влияние брата

Терри Бернс, возведенный брат Боуи, сыграл значительную роль в его вдохновении. Борясь с проблемами психического здоровья, Бернс, к сожалению, покончил с собой в 1985 году. Боуи направил свои эмоции на написание песен, и несколько треков, таких как "Aladdin Sane", "All the Madmen" и "Jump They Say", появились под влиянием переживаний его брата.

Защита длинноволосых мужчин

В подростковом возрасте в 1964 году Боуи основал "Общество предотвращения жестокого обращения с длинноволосыми людьми". Целью этой организации была протест против жестокого обращения с длинноволосыми мужчинами, включая самого Боуи, на улицах Лондона.

