Творожная паска: очень ароматная с богатым вкусом

В этом году я решил приготовить не просто классический кулич, а с кисломолочным сыром — ароматный и богатый вкус. Говорят, она долго остается влажной, но ее хочется разрезать теплой и съесть сразу.

3 кулича диаметром 14-15 см:

250 г молока

20 г свежих дрожжей

200 г сахара + 10 г ванильного

1 целое яйцо + 3 желтка в тесто

200 г творога кисломолочного 9%

650 г муки (белок 13%+)

120 г масла 82,5%

180 г изюма

цедра 1 лимона

Для ореховой глазури:

2 белка

100 г лесных орехов

140 г сахара

40 г кукурузного крахмала

Смешиваю: теплое молоко, свежие дрожжи, сахар, яйца, творог и муку. Замешиваю тесто и даю ему постоять полчаса. Затем вмешиваю холодное сливочное масло и цедру лимона. Хорошо вымешиваю. Накрываю пленкой и оставляю в теплом месте на 2 часа, пока хорошо поднимется.

Тесто может быть достаточно нежным. Не думаю, что стоит добавлять больше муки, но именно муку выбирайте проверенную и качественную – для выпечки.

Делю тесто на 4 части, раскачиваю слой, расплющу руками. Внутрь клада предварительно бланшированные или замоченные в коньяке изюм. Сворачиваю в шарик, ставлю в смазанную маслом форму, даю хорошо подойти в теплом месте. Любую форму для кулича я наполняю на 1/4 и всегда даю хорошо подойти. Например, в духовке с сотейником кипятка будет как раз хорошо.

Отдельно готовлю ореховую глазурь: измельчаю лесной орех почти до состояния муки, добавляю другие ингредиенты и с помощью кондитерского мешка высаживаю глазурь на верхушку кулича, когда она подошла.

Ставлю в предварительно разогретую духовку: сначала на 170 ° C - 10 мин, затем на 160 ° C - еще 25 минут.

Вынимаю, накрываю полотенцем и даю остыть. Сверху еще можно сделать украшения из теста, но мне очень нравится с более сладкой глазурью.

Обнимаю. Приятного аппетита!