Благодаря многочисленным наградам и рекордным продажам, Кэти Перри стала одной из самых влиятельных музыкантов нашего времени. UAportal подготовил статью о влиянии статуса знаменитости Кэти Перри на мир музыки.

Воздействие на развитие музыки

Кэти стала известна в музыкальной индустрии с момента выхода ее дебютного альбома "One of the Boys" в 2008 году. Ее уникальный стиль и вокальный диапазон быстро обнаружили поклонников со всего мира. Слава Перри стремительно росла, так что со временем она стала заметной фигурой в мире попмузыки.

В своем творчестве она часто пишет о дискриминации, расширении прав, а также об индивидуальности и позитиве. К тому же певица открыто выступает в защиту социальных и экологических проблем, часто используя свои соцсети для сбора средств для различных благотворительных организаций.

Творчество Кэти Перри часто освещает темы, связанные с психическим здоровьем и самооценкой. Она выступает за положительное отношение к телу и негативно относится к бодишеймингу и нереалистичным стандартам красоты. Хитовая песня Перри "Roar" является гимном самозащиты, вдохновляющей миллионы слушателей во всем мире.

Социальная деятельность

Артистка открыто заявляет о поддержке нескольких социальных программ. Она является активным защитником прав ЛГБТ-сообщества, а также использует свою музыку и публичные выступления для пропаганды равенства и принятия.

Перри также активно выступает в борьбе с детской нищетой. Она сотрудничает с такими организациями, как ЮНИСЕФ и Save the Children, чтобы собрать средства и привлечь внимание к правам и здоровью детей. Ее клип на песню Chained to the Rhythm освещает проблемы апатии в обществе, призывая зрителей принять меры и изменить ситуацию.

Кэти Перри также использовала свои соцсети для сбора средств на экологические цели. Она даже участвовала в ряде инициатив, направленных на снижение выбросов углекислого газа.

С началом полномасштабного вторжения России певица неоднократно выражала свою поддержку украинцам. Кэти Перри присоединилась к флешмобу Stand Up for Ukraine, инициированного организацией Global Citizen, чтобы выразить поддержку Украине. К тому же на своих концертах она осуждала агрессию московитов, отмечая ужасы, которые творят россияне.

