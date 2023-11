11 удивительных животных, издающих ужасные звуки, пробираемые до костей

На Земле немало разных удивительных животных, издающих не менее невероятные звуки. Они лают, визжат, пищат, шипят и причитают так, что у человека стынет кровь в жилах.

Их лай и крики иногда хуже укуса. Издание Mental Floss рассказало по 11 животным, издающим ужасные звуки.

1. Сипуха крапчатая

Большинство людей считают, что совы издают такие звуки, как "у-у-у-у-у-у". Это действительно так, но отчетливое восклицание характерно для классической совы или других видов. Вот крик сипухи вас может сильно удивить. Звуки, которые издают эти птицы, пугают так, что даже волосы встанут дыбом. Так они общаются с другими сипухами или отпугивают хищников.

Этот распространенный вид, обитающий на всех континентах, кроме Антарктиды, также издает злобный шипящий звук, словно из фильма ужасов.

2. Рыжая лиса

Популярная песня 2013 года "What Does the Fox Say" на самом деле не ответила на вопрос, который говорится в ее названии. Возможно, потому, что то, что говорит лиса, не соответствовало бы бодрой мелодии трека.

Рыжие лисы выглядят красиво, но звуки, которые они издают, совсем не такие. Эти животные кричат, лают, воют и визжат. Чаще всего они издают хриплый лающий звук, который используют для общения с другими лисами. Они часто наиболее активны ночью, поэтому вы, скорее всего, услышите эти звуки и испугаетесь в темноте.

3. Обезьяна-ревун

Обезьяна-ревун имеет один из самых громких воплей среди всех наземных животных. Она издает низкое рычание на рассвете или в сумерках. Голосовые связи этих обезьян исходят от гортани и гортани.

4. Жираф

Жирафы – удивительные существа, образующие разные звуки. Они хрюкают, фыркают, свистят, шипят и даже кашляют. Они также издают жуткое, длительное жужжание на низкой частоте (около 92 герц, которые могут услышать люди). Жирафы издают этот звук только ночью, поэтому ученые предположили, что это способ для животных общаться в темноте, когда они не видят друг друга. При усилении жужжания похоже на навязчивые звуки, которые вы часто слышите в фильмах о привидениях.

5. Большая голубая цапля

Большие голубые цапли существуют на нашей планете в течение длительного времени, а появились еще 1,8 млн. лет назад.

Современная большая голубая цапля имеет "доисторические" характеристики: длинный клюв, мощная изогнутая шея, длинные ноги и жуткий крик, похожий на динозавра, который может занять до 20 секунд.

Эта птица живет у мелководья болот, озер и рек Северной и Центральной Америки. Если вы когда-нибудь находитесь у воды и слышите первоначальный шум, заставляющий вас остановиться на месте, возможно, вы слышали скрежетливый крик большой голубой цапли.

6. Горный лев

Если есть хоть один звук, от которого ваше сердцебиение резко ускоряется во время прогулки по лесу, то это жгучий крик горного льва. Горный лев, которого взаимозаменяемо называют пумой или пантерой, является видом диких кошек, обитающих в Северной и Южной Америке. Он имеет самый большой ареал обитания среди любых других млекопитающих в Америке – от Канады до Южной Америки.

Это дикое животное издает устрашающий звук, чтобы общаться с другими горными львами, во время брачного цикла или когда чувствует угрозу.

7. Лось

Лоси издают невероятно громкий звук, который технически называется "горлом", но часто он больше напоминает рев или визг. Животные используют звонок во время брачного сезона, а также чтобы захватить территорию.

8. Американский аллигатор

Самцы американских аллигаторов испускают глубокие звуки, чтобы дать сигнал другим аллигаторам, насколько они велики и плохи, и чем больше аллигатор, тем глубже рев. Аллигаторы могут шуметь настолько глубоко, что создают вибрацию и большие волны в воде.

9. Гагара полярная

Гагары – водоплавающие птицы, имеющие несколько заметных криков, создающих великолепный джазовый саундтрек. Самыми страшными вскрик и йодль.

Вскрик – душевный и жуткий крик, звучащий как вой волка в месяц – это способ для них связаться со своим партнером и обычно слышно ночью, когда они не могут установить визуальный контакт друг с другом.

Йодель – это более агрессивный призыв, который выдают только самцы, и он уникален для каждой птицы.

Их крики настолько пронзительны, что заунывные вопли одной гагары могут преодолеть озеро и достичь ушей любого поблизости.

10. Тасманийский дьявол

Визг, визг, рычание и фырканье – это лишь некоторые звуки, которые издает тасманийский дьявол, самое большое хищное сумчатое животное в мире.

Звуки тасманийского дьявола — это не единственное, что пугает: этот вид имеет сильнейший укус, чем любое другое млекопитающее. Они настолько сильны, что, как известно, прогрызают металл, а когда едят добычу, пожирают ее кости и все.

К сожалению, тасманийский дьявол был занесен в список исчезающих из-за разрушения среды обитания и заразного опухолевого рака, распространившегося среди этого вида.

11. Королевская кобра

Королевская кобра издает устрашающее, тихое, хриплое шипение, похожее на сочетание рычания и глубокого дыхания. Эти змеи очень ядовиты, но нападают на людей только тогда, когда загнаны в угол, для самозащиты или при защите своих яиц. Их холодное шипение является знаком держаться как можно дальше.

