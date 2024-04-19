Чем прикормить дыни при завязывании плодов: советы огородников

Дыня – это не только лакомство, но и источник витаминов и микроэлементов. Чтобы получить обильный урожай, важно знать, как правильно выращивать эту солнечную культуру. Об этом пишет tonature.

Высадка дыни в открытый грунт:

Подготовка почвы:

Выбирайте солнечное место, защищенное от ветра.

Почва должна быть рыхлой, с нейтральной кислотностью.

Предварительно внесите органические удобрения (перегной, компост).

Пересадка рассады:

Пересаживайте дыню в открытый грунт после окончания заморозков.

Оптимальная температура почвы – 18-20°C.

Расположите растения на расстоянии 70-80 см друг от друга.

Пересаживайте дыню вместе с земляным комом, чтобы не повредить корневую систему.

Уход за дыней:

Полив:

Поливайте дыню теплой водой утром или вечером.

Не допускайте пересыхания грунта, но и не заливайте его.

В период созревания плодов полив сократите.

Рыхление:

Регулярно разрыхляйте почву вокруг дыни, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Глубина разрыхления – 5-10 см.

Окучивание:

Окучайте дыню после появления боковых побегов.

Это поможет укрепить растение и стимулировать образование новых корней.

Питание:

Подкармливайте дыню 3-4 раза в сезон.

Используйте комплексные минеральные удобрения или органические удобрения (например, настой коровьего навоза).

Формирование:

Прищипьте головную стебель дыни после появления 5-6 листьев.

Это стимулирует ветвление растения и образование новых плодоносящих побегов.

Удаляйте слабые и лишние побеги, чтобы не загущать посадку.

Защита от вредителей и болезней:

Регулярно осматривайте дыню на наличие вредителей и болезней.

При необходимости обработайте растение инсектицидами или фунгицидами.

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Уборка урожая:

Собирайте дыню, когда она достигнет зрелости.

Зрелая дыня имеет характерный аромат, а ее кожура становится жесткой.

Срезайте дыню острым ножом, оставляя маленький хвостик.

Хранение дыни:

Храните дыню в холодном, сухом месте.

Зрелая дыня может сохраняться до 2 недель.

Полезные советы:

Выращивайте разные сорта дыни, чтобы получить богатый урожай.

Используйте мульчирование, чтобы сохранить влагу в почве и сдержать рост сорняков.

Защищайте дыню от птиц сетками или пугающими.

Выращивание дыни – это несложный процесс, который может доставить вам много удовольствия и пользы. Следуя этим советам, вы сможете получить богатый урожай сладких и ароматных дынь.

Напомним, назван лучшее удобрение для огромного урожая арбузов.

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