Чем прикормить дыни при завязывании плодов: советы огородников
Дыня – это не только лакомство, но и источник витаминов и микроэлементов. Чтобы получить обильный урожай, важно знать, как правильно выращивать эту солнечную культуру. Об этом пишет tonature.
Высадка дыни в открытый грунт:
Подготовка почвы:
- Выбирайте солнечное место, защищенное от ветра.
- Почва должна быть рыхлой, с нейтральной кислотностью.
- Предварительно внесите органические удобрения (перегной, компост).
Пересадка рассады:
- Пересаживайте дыню в открытый грунт после окончания заморозков.
- Оптимальная температура почвы – 18-20°C.
- Расположите растения на расстоянии 70-80 см друг от друга.
- Пересаживайте дыню вместе с земляным комом, чтобы не повредить корневую систему.
Уход за дыней:
Полив:
- Поливайте дыню теплой водой утром или вечером.
- Не допускайте пересыхания грунта, но и не заливайте его.
- В период созревания плодов полив сократите.
Рыхление:
- Регулярно разрыхляйте почву вокруг дыни, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
- Глубина разрыхления – 5-10 см.
Окучивание:
- Окучайте дыню после появления боковых побегов.
- Это поможет укрепить растение и стимулировать образование новых корней.
Питание:
- Подкармливайте дыню 3-4 раза в сезон.
- Используйте комплексные минеральные удобрения или органические удобрения (например, настой коровьего навоза).
Формирование:
- Прищипьте головную стебель дыни после появления 5-6 листьев.
- Это стимулирует ветвление растения и образование новых плодоносящих побегов.
- Удаляйте слабые и лишние побеги, чтобы не загущать посадку.
Защита от вредителей и болезней:
- Регулярно осматривайте дыню на наличие вредителей и болезней.
- При необходимости обработайте растение инсектицидами или фунгицидами.
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Уборка урожая:
- Собирайте дыню, когда она достигнет зрелости.
- Зрелая дыня имеет характерный аромат, а ее кожура становится жесткой.
- Срезайте дыню острым ножом, оставляя маленький хвостик.
Хранение дыни:
- Храните дыню в холодном, сухом месте.
- Зрелая дыня может сохраняться до 2 недель.
Полезные советы:
- Выращивайте разные сорта дыни, чтобы получить богатый урожай.
- Используйте мульчирование, чтобы сохранить влагу в почве и сдержать рост сорняков.
- Защищайте дыню от птиц сетками или пугающими.
Выращивание дыни – это несложный процесс, который может доставить вам много удовольствия и пользы. Следуя этим советам, вы сможете получить богатый урожай сладких и ароматных дынь.
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