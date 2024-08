Что обуть этой осенью: самые модные женские модели 2024 года

Осень уже совсем близко, поэтому пора выбрать обувь для дождливых (или солнечных) дней. Известно, что этот период часто приносит серые и пасмурные дни, и стильная трендовая обувь может стать отличным способом поднять настроение.

Осень 2024 года – это отличный повод обновить свой гардероб, особенно если в нем еще есть несколько пар из предыдущих сезонов. Издание Who What Where UK собрало 6 модных трендов этого сезона, среди которых каждый сможет найти свой идеальный вариант.

1. Байкерские сапоги

Эмили Ратаковски еще летом продемонстрировала, что будет в тренде этой осенью. Она выбрала спортивный костюм и высокие байкерские сапоги, создав модный образ.

2. Ботинки в коричневом цвете

Черный всегда остается классикой для осенней и зимней обуви, однако пора для новых экспериментов. Поскольку шоколадный оттенок стал трендовым в прошлом году, он продолжает оставаться популярным и сегодня.

3. Принт под змею

Животные принты всегда в моде, но в этом сезоне змеиный рисунок выходит на первый план.

4. Замшевые сапоги

Замшевая обувь не всегда любима среди модниц из-за отсутствия водонепроницаемости. Однако, учитывая, что осенью не всегда идут дожди и лужи на дорогах не постоянны, можно смело выбирать замшевые модные сапоги для прогулок.

5. Сапоги в бордовых тонах

Бордовый цвет, который следует за коричневым в списке трендовых оттенков, особенно актуален в 2024 году. Стили Old Money и Mob Wife в этом году стали популярнее, а этот насыщенный красный цвет является их отличительной чертой.

6. Сапоги с острым носком

Этот тренд снова возвращается и остается на пике популярности. Сапоги с острым носком всегда были в моде, и это не удивительно, ведь они зрительно удлиняют ногу, что делает их любимым выбором модниц.

Напомним, ранее мы рассказывали о трендовых сумках осени-2024.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!