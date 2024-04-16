Как подготовиться к беременности, чтобы все прошло без усложнений

Подготовка к беременности.

Умеренность в сладком.

Употребление слишком большого количества сладкой и сладко-жирной пищи во время беременности доказано влияет на предрасположенность детей в будущем к синдрому дефицита внимания и гиперактивности, к нарушению углеводного обмена, проблем с микрофлорой кишечника. Так что пирожные в сторону, а фруктам зеленый свет.

Достаточный уровень белка в организме.

При дефиците белка во время беременности сильно страдает соединительная ткань. Учитывайте, что потребность белка у беременных составляет 1, 2 г/ кг в начале гестации и 1,5 г/ кг на третьем триместре.

Для лучшего усвоения белка можно принимать во время еды бетаин-пепсин (проконсультируйтесь с врачем!). Если бетаин вам не показан, то для улучшения всасываемости белка можно пить яблочный уксус в капсулах во время еды или лимонный сок (2 столовые ложки в 100 мл воды) сразу после приема пищи.

Если уровне общего белка ниже 75 г/л полезно подключить коллаген за 1-1,5 часа до приема пищи, один-два раза в день. Для лучшего усвоения можно запивать водой с лимонным соком или витамином С (например, содиум аскорбат).

Санация полости рта до беременности.

Удивительно, но от здоровья зубов зависит в некоторой мере благополучное протекание беременности и отсутствие стоматологических проблем у ребенка в будущем. Заболевания десен и кариес у матери во время беременности — предрасполагающий фактор для ухудшения состояния микробиома ротовой полости и проблем с зубами у ребенка.

Также стрептококковая инфекция в ротовой полости негативно влияет на течение беременности на ранних сроках.

Поэтому пролечить все зубы желательно ещё до беременности!

Достаточный уровень железа в организме.

Анемия или скрытый железодефицит (смотрим ферритин) значительно влияют на состояние мамы и внутриутробное развитие ребенка. Не компенсированный дефицит будет сопровождаться выпадением и ломкостью волос, ломкими ногтями, бледностью, синими кругами под глазами.

Анемия может стать причиной нарушения родовой деятельности, привести к гипоксии плода с серьезными последствиями (зеленые воды, риск внутриутробной гибели плода). Дети, рожденные от матерей с анемией, могут оставаться анемичными в течение первого года жизни, что влияет на их развитие.