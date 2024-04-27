Какие привычки следует ввести в свою жизнь для защиты от гипертонии
Здоровый образ жизни – лучшая профилактика гипертонии. Если у вас уже есть гипертония, эти привычки помогут вам контролировать давление и предотвратить его резкие колебания. Не игнорируйте проблему и регулярно консультируйтесь с лечащим врачом. Заботьтесь о себе, и ваше давление всегда будет в норме!
Хотите знать, как без лекарства держать артериальное давление в норме? Вот несколько простых с сайта uapress.kyiv.ua, но действенных привычек, которые помогут вам в этом.
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1. Двигайтесь!
- Регулярные физические нагрузки – это лучший способ предотвратить гипертонию.
- Даже умеренная тренировка 3-4 раза в неделю (30-45 минут) значительно снижает риск развития гипертонии.
- Ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде – любой вид активности, который вам нравится, будет полезен.
2. Откажитесь от алкоголя.
- Да, бокал вина может временно снизить давление, но затем он снова поднимется.
- Чрезмерное употребление алкоголя вредит сосудам и может привести к стойкой гипертонии.
- Лучше пить чистую воду, зеленый чай или травяные отвары.
3. Найдите способ снять стресс.
- Хронический стресс – один из главных врагов здоровья сосудов.
- Медитация, йога, дыхательные упражнения, аутотренинг – все это поможет вам расслабиться и снизить давление.
- Найдите то, что подходит именно вам и практикуйте регулярно.
4. Питайтесь правильно.
- Уменьшите употребление соли, жирной пищи, копченостей, маринадов.
- Ешьте больше свежих овощей, фруктов, ягод, цельнозерновых продуктов.
- Употребляйте рыбу, нежирное мясо, обезжиренные молочные продукты.
- Правильное питание не только нормализует давление, но и улучшит общее самочувствие.
5. Бросьте курить.
- Курение – еще один фактор риска развития гипертонии.
- Отказ от сигарет не только снизит давление, но значительно улучшит состояние ваших сосудов и легких.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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