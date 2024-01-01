Может навредить организму: какую рыбу нельзя употреблять регулярно

Рыба – это ценный пищевой продукт, содержащий белки, витамины, минералы и омега-3 жирные кислоты. Однако не все сорта рыбы все равно полезны.

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Об этом пишет Радиотрек.

Среди наиболее полезных сортов рыбы можно выделить:

Лосось содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердечно-сосудистой системы, мозга и нервной системы.

Сардины – также богаты омега-3 жирными кислотами, а также кальцием, который необходим для здоровья костей и зубов.

Устрицы – это источник белков, витаминов и минералов, включая цинк, который необходим для иммунной системы.

Палтус – содержит омега-3 жирные кислоты, селен и витамин В6.

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Вредными для здоровья могут быть следующие сорта рыбы:

Тилапия – это фермерская рыба, которая часто выращивается в загрязненных водоемах. Она может содержать антибиотики, загрязняющие вещества и жирные кислоты омега-6, которые могут негативно влиять на здоровье.

Атлантический большеглов – это рыба, которая живет очень долго и накапливает в своем теле большое количество ртути и других вредных веществ.

Морской язык – это тоже рыба, которая может накапливать ртуть.

Акула – содержит ртуть и другие нейротоксины, которые могут быть вредными для беременных женщин и детей.

Тунец – содержит ртуть, но в меньшем количестве, чем другие рыбы из этого списка. Его можно употреблять в пищу, но не чаще раза в неделю.

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