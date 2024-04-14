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Уничтожьте весь урожай: что категорически запрещено делать с рассадой

Цихоцкая Мария

Уничтожьте весь урожай: что категорически запрещено делать с рассадой

На первый взгляд, выращивание рассады может показаться простой задачей: посеять семена, поливать и ждать всходов. Но на практике все оказывается труднее. Многие огородники совершают ошибки, которые негативно влияют на здоровье и развитие молодых растений. Об этом пишет Телеграф.

Вот некоторые из самых распространенных ошибок при выращивании рассады:

Неправильный полив:

  • Пересыхание почвы: Это может привести к гибели всходов или замедлению их развития. Почва должна быть постоянно влажной, но не мокрой.
  • Чрезмерный полив: Это может привести к загниванию корней и развитию грибковых заболеваний. Необходимо поливать рассаду только тогда, когда почва на ощупь сухая.

Несоблюдение температурного режима:

  • Низкая температура: В холодном помещении рост рассады замедляется или совсем останавливается. Оптимальная температура для выращивания рассады большинства овощных культур составляет 20-22°C.
  • Высокая температура: В жарком помещении рассада может увядать и терять тургор.

Использование тесных горшков:

  • Недостаточное пространство: Если рассада посеяна слишком плотно, ей не хватает места для развития корневой системы. Это может привести к извлечению лестницы, слабости и склонности к заболеваниям.
  • Недостаток воздуха: В тесных горшках ограничен доступ воздуха к корням, что отрицательно сказывается на их росте и развитии.

Недостаточное освещение:

  • Слабое освещение: Рассада, не получающая достаточно света, становится вытянутой, бледной и слабой. Ей не хватает сил для фотосинтеза, что отрицательно сказывается на ее общем состоянии.
  • Искусственное освещение: Использование только искусственного освещения может привести к нарушению естественного ритма развития рассады.

Пренебрежение закалкой:

  • Резкое изменение условий: Внезапный перенос рассады из теплого помещения на открытый воздух может привести к ее гибели.
  • Недостаточная подготовка: Перед высадкой в открытый грунт рассаду необходимо постепенно приучать к более низким температурам, ветру и солнечному свету.

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Чтобы избежать этих ошибок, рекомендуется:

  • Использовать качественный почвенный субстрат.
  • Соблюдать оптимальный режим полива.
  • Обеспечить рассаду достаточное освещение.
  • Поддерживать оптимальную температуру в помещении, где выращивается рассада.
  • Использовать горшки соответствующего размера.
  • Вовремя пикировать рассаду.
  • Регулярно проветривать помещение с рассадой.
  • Закалять рассаду перед высадкой в открытый грунт.

Напомним, мы уже писали, как спасти рассаду.

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