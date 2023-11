Во время копания картофеля в Шотландии мальчик нашел ''шедевр египетской скульптуры'' 4000 лет (фото)

Археологи в Шотландии, возможно, наконец-то разгадали тайну того, как древнеегипетские артефакты, которые были раскопаны на территории школы между 1952 и 1984 годами, были там похоронены.

Шотландский школьник, копавший картофель как наказание, обнаружил древнеегипетскую статую — первую в коллекции древнеегипетских скульптур и артефактов, похороненных на территории его школы. Теперь исследователи наконец-то выяснили, как артефакты попали на Британские острова, сообщается в журнале Proceedings of The Society of Antiquaries of Scotland.

В 1952 году 14-летний мальчик Иан Макдональд рыл картофель на территории Melville House, величественного здания в округе Файф, когда он наткнулся на что-то твердое. Он вырыл его и обнаружил, что это бронзовая статуэтка быка Аписа, священного животного в древнеегипетской религии.

Макдональд отнес статуэтку учителю, который, в свою очередь, сообщил о находке местному археологу. Археолог идентифицировал статуэтку как древнеегипетскую и сообщил об этом Министерству культуры Шотландии.

В течение следующих 32 лет на территории Melville House было найдено еще 17 древнеегипетских артефактов, включая главу статуи, высеченную из красного песчаника, которую куратор Национальных музеев Шотландии Маргарет Мейтленд описала как "шедевр египетской скульптуры".

Все артефакты были датированы между 1069 г. до н. и 30 г. до н.э., то есть до того, как римляне захватили Египет как провинцию.

Ученые долгое время не могли понять, как древнеегипетские артефакты попали в Шотландию. Теперь, после новой раскопки, исследователи полагают, что их привез Александр Лесли-Мелвилл, титул которого был лорд Балгони – молодой наследник Melville House, путешествовавший в Египет в 1856 году и умерший через год после своего возвращения в Великобританию.

Бальгони, возможно, приобрел коллекцию во время своих путешествий, поскольку в этот период консулы и антиквары часто продавали древние артефакты иностранцам. После смерти Балгони члены семьи, вероятно, перенесли объекты в хозяйственное здание, которое позже снесли, и забыли о них.

