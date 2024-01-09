Ядовитую змею нашли в унитазе в Австралии (видео и фото)

Змееловица Тенилла Бэнкс спасла жизнь ядовитой змеи, найденной в необычном месте – чаши общественного туалета в австралийском городе Гундивинди.

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Бэнкс была вызвана в туалет после того, как местные жители сообщили о засорении, которое невозможно смыть. Когда она прибыла на место, то обнаружила в унитазе синебрюшную черную змею, также известную как пятнистая черная змея.

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Тенилла Бэнкс работает в заповеднике и службе переселения животных Wildlife Empire. Она рассказала в сообщении в TikTok, что ее вызвали в общественный туалет в Гундивинде, штат Квинсленд.

Когда шерсть прибыла по вызову, то осторожно вытащила змею из унитаза с помощью крючка и поместила ее в сумку. Затем она увезла змею в местный заповедник, где ее выпустили в дикую природу.

"Я рада, что змея в безопасности", – сказала Бэнкс. Женщина добавила: "Она была совершенно спокойна, когда я ее снимала".

Пятнистая черная змея является ядовитым видом, обитающим в Австралии. Ее яд может быть смертельным для людей, если не оказать своевременную медицинскую помощь.

Напомним, в США пес съел 4000 долларов своих хозяев, однако часть суммы они все же вернули.

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