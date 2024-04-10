Генетическая болезнь превратила женщину в 'пришельца': почему врачи не могут помочь (фото)

Жительница карибского острова Тринидад и Тобаго Шармен Сахадео страдает редкой генетической болезнью из-за которой на ее теле появляются бесчисленные опухоли. Болезнь уже сделала из женщины героя фантастических фильмов о пришельцах.

Как сообщает Bild, опухоли растут на голове, рту, лице, руках, ногах, ягодицах, груди и даже на половых органах Шармен Сахадео. Наросты приводят к тому, что он не может нормально двигаться.

Нейрофиброматоз NF-1 является неизлечимым заболеванием, однако хирурги, чтобы облегчить жизнь 42-летнему Шармену, удаляли ей сотни опухолей.

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Женщина говорит, что опухоли выросли прямо во рту, из-за чего ей было тяжело дышать.

"Мне нравится, как я сейчас выгляжу", - сказала она после операции.

Шармен поделилась, что испытывает не только многочисленные проблемы со здоровьем, но и проблемы в повседневной жизни. Опухоли усугубляют ее зрение, женщине трудно найти подходящую одежду, элементарно – она не может нормально помыться.

После операции женщине стало легче, однако Шармэн никогда нельзя полностью вылечить – из-за генетического дефекта опухоли постоянно возвращаются.

После операции Шармен выглядит так:

Что такое нейрофиброматоз типа 1 (NF1) – это редкое генетическое заболевание, которое поражает примерно одну из 3000 человек во всем мире.

Она также известна как болезнь фон Реклингхаузена и возникает из-за мутации в гене NF-1 человека.

Этот ген регулирует белок, который играет немаловажную роль в росте клеток и считается угнетателем опухолей. Растущие опухоли могут быть как раковыми, так и не раковыми.

В дополнение к наростам, нейрофиброматоз может привести к аномально большой голове, низкому росту, проблемам с сердцем, судорогам и трудностям в обучении. Большинство людей с этим заболеванием доживают до нормальной продолжительности жизни.

Несмотря на то, что это заболевание может передаваться в семьях, примерно от 30 до 50 процентов людей, страдающих этой болезнью, не имеют семейной истории заболевания.

Нейрофиброматоз обычно присутствует при рождении, но он может развиться в любом возрасте, при этом опухоли растут с разной скоростью. Ранние симптомы включают плоские коричневые родимые пятна и бугристые наросты.

Случаи могут варьироваться от легких до тяжелых с небольшими спорадическими опухолями в разных местах на теле до экстремальных случаев, когда сотни или тысячи новообразований появляются по всему телу.

Напомним, мы сообщали, что жительница Британии заболела болезнью, которая сделала ее инвалидом и даже не имеет названия.

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