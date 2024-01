Как определить, что бутылка вина испортилась

Фраза "стареть как вино" приобретает другое значение, когда речь идет о откупоренной бутылке. Вино в герметичном сосуде может стареть (и улучшаться) в течение десятилетий, но напиток начинает терять свою привлекательность после воздействия воздуха.

Бутылка вина имеет лучший вкус сразу после откупорки, но если допросить ее за один присест невозможно, есть простой способ определить, испортилась ли она. Об этом пишет Eat This, Not That.

Эксперты говорят, что кислород является врагом хорошего вина. Окисление кардинально изменит вкусовой профиль напитка. По минутной шкале это изменение может быть положительным (это то, что подразумевают сомелье, когда говорят о "дайте вашему вину подышать"), но все, что дольше ночи, будет иметь негативные последствия.

Старое откупоренное вино не выиграет ни одного дегустационного конкурса, но не помешает. Это идеальный вариант, если вы ищете что-нибудь выпить дома, особенно если вы охладили бутылку, замедляющую процесс окисления.

Большинство красных и белых вин выдерживают в холодильнике от двух до пяти дней, прежде чем начнут портиться. "Плохо" в этом случае означает, что молекулы кислорода фактически превратили вино в уксус. Его опасно пить.

Самый простой способ определить, достигло ли ваше вино этой стадии – воспользоваться ощущениями. Если оно пахнет или имеет вкус уксуса, скорее всего, точка невозврата уже пройдена. Коричневый оттенок и пузырьки в неигристом вине также могут являться признаками порчи. Как только вы заметите эти признаки, пора вылить бутылку в канализацию и откупорить новую.

Красное и белое вино имеет больший срок службы после укупорки, чем игристое, которое быстро начинает терять свою шипучость, как только его разливают.

