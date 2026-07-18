Какие собаки хуже всего переносят жару: названы пять пород

Жаркая погода может представлять серьезную угрозу для здоровья собак, особенно представителей отдельных пород, которые труднее переносят высокие температуры. Ветеринары предупреждают, что именно такие животные имеют повышенный риск перегрева и теплового удара, а владельцам следует знать первые опасные симптомы.

Об этом сообщило издание Express. Директор по ветеринарным операциям Pharmacy2U Pet Health Фил Янгер объяснил, что собаки охлаждают организм иначе, чем люди. Если человек отдает избыток тепла из-за потоотделения, собаки преимущественно снижают температуру тела с помощью ускоренного дыхания и незначительного потоотделения через подушечки лап. В жару, особенно при высокой влажности этот естественный механизм работает менее эффективно, что значительно повышает риск теплового удара.

По словам ветеринара, хозяевам необходимо внимательно следить за самочувствием любимцев. Среди главных признаков перегрева он назвал сильную одышку, обильное слюноотделение, вялость, рвоту, нарушение координации, спутанность сознания и потерю сознания. При появлении таких симптомов животное нужно как можно быстрее доставить в ветеринарную клинику.

Специалист отметил, что способность собаки переносить жару зависит от нескольких факторов. Важную роль играют порода, возраст, тип шерсти, состояние здоровья и уровень физической активности. Наиболее уязвимыми к высоким температурам являются брахицефальные породы - мопсы, бульдоги и ши-тцу. Из-за особого строения морды им сложнее эффективно охлаждать организм, поэтому они быстрее перегреваются.

К группе риска также относятся бордер-колли и спаниели. Хотя у этих собак нет плоской морды, они очень активны, поэтому в жаркую погоду требуют особого внимания и ограничения физических нагрузок. Кроме того, тяжелее переносят жару щенки, пожилые собаки, животные с лишним весом, светлой шерстью или хроническими заболеваниями. Именно эти факторы делают организм более чувствительным к перегреванию.

Чтобы обезопасить любимца, ветеринар советует всегда снабжать его достаточным количеством свежей прохладной воды. При необходимости к миске можно добавлять кубики льда, однако следует следить, чтобы собака не подавилась ими во время питья.

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Прогулки и активные игры рекомендуется переносить на утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже. Если выходить на улицу приходится днем, с собой обязательно стоит брать воду и миску для животного. Фил Янгер также подчеркнул, что собаку категорически нельзя оставлять в припаркованном автомобиле даже на несколько минут, ведь температура в салоне может очень быстро добиться опасного уровня.

В помещении желательно поддерживать комфортную прохладу с помощью кондиционера, вентилятора или регулярного проветривания. Дополнительно можно использовать охлаждающие коврики, а также угощать собаку замороженным лакомством или кубиками льда, приготовленными из воды или несоленого бульона. Если животное находится на улице, оно должно иметь постоянный доступ к тени.

Еще одна рекомендация ветеринаров – применять специальный солнцезащитный крем для домашних животных. Его следует наносить на самые чувствительные участки тела – нос, уши и живот, особенно собакам с короткой или жидкой шерстью. После пребывания на солнце следует также осматривать кожу любимца, чтобы вовремя заметить возможные покраснения или признаки ожогов.

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