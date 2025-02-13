Кошачьи хамелеоны: от чего зависит окраска сиамских кошек и как на этот процесс вытекает температура вокруг

выполняющий защитную функцию от ультрафиолета. Однако впоследствии он стал средством маскировки в дикой природе.

Ответственный за синтез меланина ген передает организму информацию о расположении и количестве пигмента. Однако иногда в генетическом коде происходят мутации, изменяющие привычный цвет шерсти. Именно благодаря такой мутации появилась окраска color point, которую человек закрепил в процессе селекции, создав отдельные породы кошек. Об этом пишет Фокус.

Как температура влияет на цвет шерсти

Особенность окраса color point связана с мутацией гена частичного альбинизма, влияющего на фермент тирозиназа, который необходим для выработки меланина. У полных альбиносов этот фермент не синтезируется вообще, а в случае частичного альбинизма он приобретает чувствительность к температуре.

При высокой температуре тирозиназа не работает, а при низкой – выполняет свою функцию, позволяя производить пигмент. Поэтому шерсть на теплых участках тела остается светлой, а в более холодных зонах, таких как мордашка, лапы, хвост и уши, становится темной.

Этот эффект можно заметить у новорожденных сиамских котят: они рождаются светлыми, поскольку температура в утробе матери остается стабильно высокой. Постепенно, в первый год жизни, в более холодных частях тела начинает вырабатываться пигмент, и котята приобретают свой характерный окрас.

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Почему у сиамов голубые глаза

Еще одна особенность сиамских кошек – их ярко-голубые глаза. Это также связано с генетической мутацией тирозиназы, блокирующей выработку меланина в радужке. Поэтому свет рассеивается в волокнах радужной оболочки, создавая характерный голубой оттенок.

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