Слишком энергичны: какую породу собак не советуют держать в квартире.

Многие убеждены, что небольшие породы собак лучше всего подходят для жизни в квартире. Однако ветеринары и кинологи предостерегают: компактные размеры еще не означают, что животному будет комфортно в ограниченном пространстве.

Значительно важнее ее темперамент, потребность в движении и особенности породы. Об этом пишет ifront.

Какие собаки нуждаются в большей активности

Одним из самых ярких примеров является джек-рассел-терьер. Несмотря на небольшие размеры, это очень энергичная порода, которую в свое время вывели для охоты на лис. Такие собаки отличаются выносливостью, любознательностью и постоянным желанием исследовать окружающий мир.

Специалисты отмечают, что джек-рассел-терьерам нужно гораздо больше физических нагрузок, чем многим большим породам. Обычных прогулок для них недостаточно. Кроме активного движения, им необходимы и умственные упражнения: поиск предметов, игры на развитие обоняния, дрессировка, выполнение команд и разнообразные головоломки.

Если у собаки нет возможности выплеснуть свою энергию, это нередко приводит к проблемам с поведением. Животное может безостановочно лаять, портить мебель и другие вещи, а также тяжело переносить одиночество. Кстати, знаменитый пес Патрон также относится именно к породе джек-рассел-терьер.

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Подобный характер носят и беглые. Эти собаки известны своим дружелюбием, однако они были выведены для поиска добычи по запаху. Именно поэтому им жизненно необходимо регулярно использовать свое обоняние и получать новые интересные задачи. При отсутствии таких занятий беглые быстро начинают скучать, могут портить имущество или даже пытаться скрыться.

Эксперты подчеркивают, что нет пород, которые категорически не подходят для содержания в квартире. Решающее значение имеет образ жизни владельца и его готовность обеспечить любимцу достаточно физической активности, прогулок, игр и дрессировки.

Перед тем как заводить собаку, следует подробно ознакомиться с особенностями породы, ее природными инстинктами и потребностями. Комфортная жизнь домашнего питомца зависит не столько от площади жилья, сколько от внимания хозяина, регулярных нагрузок и возможности реализовывать свою природную активность.

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