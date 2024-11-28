Как говорит с ребенком о смерти: о чем лучше не упоминать

"Мама, а я когда-нибудь умру?". Этот вопрос всегда настигает не вовремя. С виду вы просто на секунду застыли. А внутри — множество панических мыслей, которые спотыкаются друг о друга. Как ответить просто на сложный вопрос?

Как научить ребёнка не бояться того, чего сами страшитесь? И стоит ли оберегать ребёнка от такой темы, как смерть? Как объяснить и рассказать ребёнку про смерть? Все ответы — в статье.

Почему это важно

Ребёнок задает вам конкретный вопрос о смерти. Неважно, интересуется он чисто гипотетически или в связи с конкретным событием в семье. А вы в ответ вы начинаете что-то невразумительно мямлить или отмахиваетесь от ребёнка с универсальным ответом "Подрастёшь — узнаешь". У малыша в голове начинают формироваться негативные установки:

Родители не отвечают, потому что сами ничего не знают. Как же так, они же взрослые!

Родители сами боятся, что же тогда делать мне? Я вообще не справлюсь! Ведь я маленький и беспомощный...

Смерть — это что-то страшное, тревожащее и влекущее одновременно, о чем никто не хочет говорить. Мне никто не поможет!

А вдруг они тоже умрут, и я останусь один...

Представьте себе нежный цветок, который растёт в стерильных условиях теплицы. И вдруг стеклянный колпак разбивается, и окружающий мир обрушивается на растение со всех сторон. Сможет ли выжить цветок?

Так происходит с психикой ребёнка, которого оберегают от всех потрясений. Однажды ему всё равно придётся столкнуться с жизненными реалиями, и эта встреча окажется для него разрушительной.

Поэтому говорить о неприятных и сложных вещах не только нужно, но и очень важно. Если ребёнок не услышит от вас чёткого и однозначного ответа, он начнёт искать решение самостоятельно. И тут уже может нафантазировать всё что угодно. Ваше упорное нежелание говорить на тему смерти также может спровоцировать у ребёнка развитие различных фобий.

Когда начинать

Будьте готовы честно и прямо ответить на вопросы тогда, когда они возникнут. Ваш ребёнок может спросить о смерти, когда столкнётся с этим явлением случайно. Поводом станет сюжет в мультфильме или книжке, разговор сверстников или взрослых посторонних людей. В этом случае ребёнок будет интересоваться смертью как отвлечённым явлением, и ответить на его вопросы будет проще.

Другая ситуация — смерть близкого человека. Например, как объяснить ребёнку что его мама умерла? Вы ещё сами не справились с горем и хотите по привычке отгородить от него ребёнка. Не стоит этого делать. Ребёнок понимает, что вокруг что-то происходит, близкого человека больше нет рядом, а его привычный мир рушится. Незнание и непонимание ситуации — плодотворная почва для дополнительных страхов и переживаний.

Как объяснить

Смерть как явление

Дети познают окружающий мир. И вместе с вопросами из разряда "Почему вода мокрая?" подчас задают и совершенно неожиданные:

Почему умирают старые люди?

Сколько еще проживёт хомячок?

Не холодно ли человеку под землёй?

Зачем ходить на кладбище?

Не смейтесь, не удивляйтесь и не проявляйте замешательства. Даже если интерес ребёнка кажется вам странным или неуместным, старайтесь отвечать максимально искренне. Иногда детские вопросы могут поставить в тупик любого взрослого. Если вы затрудняетесь ответить, просто признайтесь в этом. Дайте ребёнку время, чтобы обдумать новую информацию. Поинтересуйтесь, правильно ли он вас понял. И пообещайте, что ответите на все новые вопросы сегодня, завтра и в любое время, когда они появятся.

Утрата близкого человека

Дети разного возраста воспринимают смерть неодинаково. Но как например объяснить ребёнку, что папа умер? Есть универсальные правила, которые пригодятся вам в любом случае:

выберите для разговора спокойное тихое место, где вам никто не помешает. При этом учтите, психологи не рекомендуют беседовать на подобные темы в детской;

установите тесный тактильный контакт: посадите ребёнка на руки, обнимите, погладьте по голове, возьмите за руку. Пусть почувствует вашу поддержку;

сообщите печальную новость простыми словами, избегайте непонятных сравнений или витиеватых фраз;

старайтесь говорить спокойным тоном, без напряжения или надрыва. Можно поплакать вместе с ребёнком, но недопустимо скатываться в истерику или причитания. Если вы не чувствуете в себе достаточно сил для тяжёлого разговора, попросите кого-то из членов семьи сделать это за вас;

будьте готовы к любой реакции ребёнка: молчание, страх, гнев, слёзы, новые вопросы… Дайте ему возможность проявить эти эмоции и прожить свое горе;

поддержите ребёнка. Скажите, что понимаете, что не сможете заменить умершего человека, но готовы прийти на помощь в любой момент.

Итак, берём за основу эти правила и корректируем их в соответствии с возрастом ребёнка.

От 3 до 6 лет. В этом возрасте дети ещё не понимают, что смерть необратима. Часто они воспринимают ее как временную разлуку. А родители по ошибке с готовностью поддерживают и развивают это заблуждение.

Дети верят в силу своих негативных мыслей или брошенной в сердцах фразы "Ненавижу тебя! Не хочу тебя видеть!". Если родной человек вскоре после этого умер, ребёнок часто считает себя виновником случившегося. Комплекс вины добавляет трагичности и без того болезненной ситуации.

Что делать:

Объясните ребёнку простыми словами, что произошло. Избегайте пояснений типа: уснула и не проснулась, уехал надолго, когда-нибудь вернётся и т.д. (почему не стоит так делать, поговорим позже). Настаивайте на том, что в смерти никто не виноват. С потерей близкого человека у ребёнка возникает острое чувство одиночества и пустоты. Подумайте, как можно её заполнить, и предложите конкретные действия. Например, ухаживайте за садиком бабушки, оформите вместе альбом с фотографиями мамы или продолжайте собирать коллекцию брата. Если видите, что ребёнок замкнулся в себе и не идёт на контакт, предложите ему нарисовать то, что он чувствует. Этот способ поможет ребёнку снять внутреннее напряжение.

Если вы сразу не сообщили ребёнку о смерти дорогого человека, сделайте это в ближайшее время. Начните разговор после его очередного вопроса об умершем и действуйте согласно правилам.

От 6 до 10 лет. Дети уже начинают осознавать смерть как необратимый процесс. Однако чаще всего воспринимают ее как абстрактный злой дух, который в основном забирает пожилых людей. В этом возрасте смерть не ассоциируется со сверстниками или родителями и может вызвать настоящий шок в связи со своей внезапностью.

Не дожидайтесь, пока ребёнок столкнётся со смертью в реальной жизни. Не ограждайте его от фильмов и книг с несчастливым финалом. Дайте ему возможность потренировать эмоции на вымышленном сюжете и персонажах.

Подростки. В возрасте от 10 лет и старше подросткам уже ясна природа и последствия смерти. Однако в силу кризисного периода взросления смерть обладает для них неким ореолом загадочности и привлекательности. Недаром, несмотря на запреты и предостережения, все больше подростков втягиваются в "группы смерти" в социальных сетях.

"Почему именно он погиб в этой аварии? Это несправедливо! Смерть — это наказание за что-то? Почему Бог позволил этому произойти?"

Подростки ищут ответы на эти и другие вопросы. Постарайтесь объяснить, что смерть не выбирает жертв. Горе приходит и к плохим, и к хорошим людям, и в случившемся никто не виноват. Если у вас есть чёткие религиозные верования, отвечайте на вопросы согласно своим убеждениям.

Внимательно следите за душевным состоянием подростка. В переходном возрасте боль от потери близкого человека переживается особенно сильно. Если подросток погрузился в себя, ничем не интересуется и не проявляет эмоции, больше разговаривайте, проводите время вместе. Так вы узнаете, что на самом деле у него в душе. При необходимости обратитесь за помощью к психологу.

Чего не стоит говорить

Часто взрослые, боясь детской истерики или другой реакции, оттягивают по возможности этот тяжёлый момент. Они предпочитают умалчивать о смерти близкого человека или облекать непонятную ребёнку правду в привычные образы. Но этот путь ошибочный может повлечь за собой печальные последствия. Например:

"Папа уснул и больше не проснулся". Главное правило — никогда не ассоциируйте в понятии ребёнка смерть со сном. Он будет бояться спать или начнет видеть тревожные сны. Если же ребёнок сам считает, что смерть похожа на сон, объясните разницу. "Мама ушла от нас навсегда". Ребёнок сделает ошибочные выводы и будет расти с мыслями, что мама плохая, потому что бросила его, либо он сам плохой, раз мама ушла. "Бабушка заболела и умерла". Так вы прочно свяжете в сознании ребёнка болезнь и смерть. Если даже родственник умер после продолжительной болезни, объясните, что не все болезни смертельны и чаще всего человек выздоравливает. Приведите пример, когда ребёнок болел и выздоровел. "Дедушка уехал в путешествие, но обязательно когда-нибудь вернётся". Как бы тяжело вам не было, не дарите ребёнку напрасную надежду. К тому же после такой формулировку ребёнок будет бояться отпускать вас в поездки. "Ты еще слишком маленький, чтобы понять". Постарайтесь объяснить доступным для ребёнка языком. Если чего-то не знаете, лучше так и скажите, и пообещайте ответить на его вопрос чуть позже.

Другие нюансы

Что будет потом?

"Что происходит после смерти?" — возможно, ребёнок задаст и такой вопрос. Не вдавайтесь в физические и медицинские подробности, ему совсем необязательно знать об этом. Честно ответьте, что тело зарывают в землю или сжигают, в соответствии с обычаем или решением умершего.

Объясните, что у человека есть не только тело, но и душа, которая живёт вечно. Расскажите о ней в том религиозном аспекте, которого придерживается ваша семья. Но подчеркните, что и после смерти человек остаётся жить в сердцах людей, которые его любят и помнят.

Стоит ли брать ребёнка на похороны

Психологи не дают однозначного ответа на этот вопрос. Перед тем, как брать ребёнка на похороны близкого человека, обратите внимание на такие факторы:

возраст и подготовленность ребёнка. Совсем маленький ребёнок не осознаёт смысл происходящего, но может испугаться реакции окружающих людей. С ребёнком постарше стоит поговорить заранее, объяснить ему смысл этого обряда и быть готовым к любой реакции с его стороны;

желание ребёнка. Не настаивайте на его участии в церемонии прощания, если он категорически против;

состояние ребёнка. Он сейчас очень ранимый. Не стоит брать ребёнка на похороны, если он постоянно плачет и легко впадает в истерику. Пусть лучше побудет дома в спокойной обстановке с кем-нибудь из членов семьи;

ваше собственное состояние. Постарайтесь трезво оценить свои возможности. Если вы сами нестабильны и нуждаетесь в поддержке, как вы сможете уделить внимание чувствам ребёнка?

Любой из этих факторов может усугубить состояние и навредить здоровью ребёнка. Будет лучше посетить кладбище вместе через некоторое время после похорон, когда и вы, и ребёнок немного успокоитесь.

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Не бойтесь вопросов о смерти. Вопросы ребёнка о сложном — еще один повод стать более сознательными родителями. Это возможность разобраться со своими представлениями о смерти и пережить собственный травматический опыт. Будьте честными и последовательными в своих ответах. А самое главное — помогите ребёнку прожить горе наравне со всеми. Ведь "разделённая радость удваивается, а разделённое горе становится меньше в половину".