Как вырастить красивую герань: лайфхаки для хозяек

Герань независимо от того, выращивается ли она в комнатных условиях или в саду, любят за ее красоту и простоту выращивания. Если вы хотите добавить эти удивительные растения в свою коллекцию, то UAportal подготовил несколько полезных рекомендаций.

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Выращивание герани из черенков

Если у вас уже есть растение герани, этот метод позволяет быстро его размножить. Дождитесь весны и нарежьте стеблевые черенки длиной 5-7 см. Убедитесь, что на каждом черенке есть 2-3 листика. Обработайте черенки, присыпав их толченым древесным углем. Оставьте их на открытом пространстве на 24 часа, чтобы облегчить процесс каллуса. После этого высадите черенки в рыхлую почву или речной песок.

Важно отметить, что эти черенки не нуждаются в покрытии пленкой. Просто поддерживайте температуру 20-22 градуса, регулярно поливайте почву и избегайте чрезмерного полива стеблей и листьев. Когда черенки окрепнут, их можно пересадить в отдельные горшки.

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Выращивание герани из семян

Если у вас нет куста герани, не беспокойтесь. Вы можете вырастить цветы из семян. Выполните следующие шаги

Подготовьте субстрат, смешав речной песок, торф и дерн в соотношении 1:1:2.

Распушите субстрат и тщательно полейте его.

Рассыпьте семена герани по поверхности почвы и засыпьте их слоем 2-3 см той же земли.

Накройте посадки плёнкой или крышкой и поддерживайте температуру 20-22 градуса.

Сбрызгивайте семена водой с пульверизатора и периодически снимайте пленку для проветривания.

Через 1,5-2 месяца вы увидите появление листочков на стеблях, что будет свидетельствовать о том, что саженцы герани готовы к пересадке в отдельные стаканчики. Для более пышного цветения в будущем прививайте саженцы, когда у них появится вдвое больше листьев.

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