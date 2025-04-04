Колбик или салтисон из рульки: новый вкус традиционного блюда

Ковбик — как называла бабушка из Кононовки, или зельц, как говорил дедушка из Смелы.

Традиционно готовили с головы — так что тоже можно взять целую и попросить, чтобы разрубили — будет еще экономичнее. Или немного легче задача с рульками.

Итак:

2 рульки (~3,8 кг);

1 свиной язык;

700 г щековины;

большой желудок

Морковь, лук, лавровый лист, много чёрного перца, соль.

головка чеснока;

горчица - острая и зерновая, хрен.

Головизну или рульки хорошо зачищаю ножом – просто соскребаю все подожженное, снимаю штамп и все замачиваю в подсоленной воде на ночь. Еще часто прибавляют уши.

Так же и желудок: вывернул, промыл, хорошо засыпал солью и осторожно снял слизистую изнутри. Еще был совет – залить вывернутый желудок кипятком на 2 минуты – лучше очистится. Очищенный желудок снова заливаю водой с солью и немного уксуса. А еще дедушка говорил: классно забирает запахи натертого картофеля — поставить так на ночь.

Рульки и мясо разрезал, все залил водой, довел до кипения, слив первую воду, залил еще раз, добавил овощи и перец — и на очень медленном огне томил 6 часов. Потом добавил лавровый лист и еще час томил.

Готовое мясо отбросил на дуршлаг, отделил кости и кожу, почистил язык, порвал все на средние куски в миску. Добавил два вида горчицы, соль, молотый перец, белый хрен и чеснок — попробовал. При необходимости добавил бульона, чтобы было сочно.

Желудок немного зашил, наполнил начинкой на 2/3 – не плотно. Зашил полностью. Смазал жиром из бульона и запек 1 час при 180 ° C, накрыл прессом и охладил.

Получилось ну очень вкусно!

С ржаным хлебом и зеленым луком – именно то!

А у вас в семье готовили это блюдо? Как именуют?

Обнимаю.