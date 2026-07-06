Абрикосовый пирог: рецепт
Вынимайте из формы осторожно! Лучше даже тогда, когда пирог полностью остынет. Ибо я свой едва спас, когда он выпал из формы. Но получилось вкусно и результат нам очень понравился!
На форму 26 см:
250 г готового печенья к кофе
100 г масла
25 г сахара
~900 г абрикосов
400 г кисломолочного творога
80 г сахара + 10 г ванильного сахара
200 г сметаны
2 яйца
~150 г молока
20 г крахмала
+10 г сахарной пудры или сахара
чтобы процесс был быстрый, я взял готовое печенье. Измельчил его, смешал с сахаром и мягким маслом. Конечно, можно взять и самостоятельно сделать песочное основание: 220 г муки, 100 г масла 82.5%, 75 г сахара, маленькое яйцо, 5 г разрыхлителя.
В форму, застеленную пергаментом, выкладываю "тесто". Формирую бортики и равномерный низ. Подсушиваю 10 мин в духовке на 180 градусов.
кисломолочный творог вместе со сметаной, молоком, яйцом, сахаром и крахмалом блендером перебиваю в очень однородную и кремовую смесь.
Выливаю ее на готовую лепешку. Очищаю абрикосы от косточек и красиво выкладываю, наполовину погружая в крем. Посыпаю сахарной пудрой или сахаром и ставлю запекаться при 180 градусах, режим верх/низ/конвекция ориентировочно на 40-45 мин.
Готовность определяю тогда, когда крем стал плотным, а абрикосы смягчились.
Вынимаю, охлаждаю и наслаждаюсь!
Приятного аппетита!
❗️абрикосы брал твердые, чтобы не превратились в кашу.
💫Обязательно попробуйте их перед приготовлением. Если достаточно кислые, то когда разберете на половинки, можно дополнительно посыпать их сахаром.
💫Вкусно добавлять в сыр еще цедру цитрусовых.