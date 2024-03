Aspire Go 14 и Aspire Go 15: Новые ноутбуки от Acer, которые поразят каждого

Acer представила новую линейку бюджетных ноутбуков Aspire Go 14 и Aspire Go 15. Они изготовлены из переработанных материалов и предлагают впечатляющие функции и производительность. UAportal рассказывает подробнее о них.

Что нового

Как Aspire Go 14, так и Aspire Go 15 оснащены дисплеями с соотношением сторон 16:10 и разрешением FHD+, что обеспечивает пользователям увлекательный визуальный опыт. Внутри установлены процессоры Intel Core i3 N-серии, хотя некоторые варианты оснащены чипами AMD Ryzen 7000.

Благодаря SSD-накопителям объемом до 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти, пользователи могут наслаждаться эффективной многозадачностью и достаточным объемом хранения файлов. Кроме того, ноутбуки оснащены модулем Wi-Fi 6 для быстрого и стабильного использования Интернета.

Microsoft Copilot

Особенностью новой серии Aspire Go является интеграция искусственного интеллекта Microsoft Copilot, значительно повышающего производительность работы пользователей. К примеру, клавиатуры Aspire Go 14 и Aspire Go 15 оснащены специальной клавишей Copilot для легкого доступа к ней.

Автономность

Что касается времени автономной работы, то эти ноутбуки поражают до 10 часов использования, обеспечивая длительную производительность без частой подзарядки. Порты HDMI 2.1, USB Type-C, USB Type-A и 3,5-мм аудиоразъем обеспечивают бесперебойное подключение к разным устройствам.

Цена и когда ждать

Aspire Go 14 и Aspire Go 15 поступят в продажу в следующем месяце. Розничная цена Aspire Go 14 составит 249 долларов США/529 евро, а Aspire Go 15 – 249 долларов США/549 евро в США и Европе.

