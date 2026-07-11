Фаршированные перепелки: рецепт

Время интересных рецептов вместе с Алексом Якутовым.

Ингредиенты:

• Перепела – 10 шт.

• Лук – 300 г

• Шампиньоны - 500 г

• Петрушка – 30 г

• Моцарелла – 200 г

• Сливки – 100 мл

Для соте:

• Лук – 400 г

• Батат - 700 г

• Перец болгарский – 400 г

• Ананас – 1 шт.

• Чеснок - 4 зубчика

• Перец Чили

• Петрушка – пучок

• Укроп – пучок

• Мед - 100 г

• Паприка копченая

• Соль

• Перец черный молотый

• Сухой чеснок

• Перец красный молотый

• Вода

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте грибы и лук. Жарьте в корочку, а затем добавьте натертый сыр и зелень. Держите на огне еще несколько минут. Добавьте соль и перец.

2. Нарежьте кубиками батат, ананас, болгарский перец и перец чили. Протушите массу с медом, предварительно добавив соль и перец.

3. Посолите и поперчите перепелов, начините их массой с грибами и сыром, а затем отправьте тушиться в медовую смесь. В конце приготовления добавьте измельченную зелень.

Приятного аппетита.