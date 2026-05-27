Настоящий израильский хумус, который может приготовить каждый
Этот рецепт – это мой любимый, потому что он не только вкусен, но и готовится просто!
Ингредиенты:
Нут
Специи
Оливковое масло
Сок лимонный
Запеченный перец без кожи
Чеснок
Кунжутная паста тоже является традиционным ингредиентом (если дорого – заменяйте запеченным перецом, ничего страшного)
Приготовление:
Все ингредиенты бросаем в чашу блендера и взбиваем в идеальную кремовую консистенцию. Все! Хумус готов!
Просто и вкусно – наслаждайтесь!