Три лучших завтрака с яйцами: рецепты приготовления

Три моих любимых завтрака с яйцами

Скрембл на авокадо-тосте, омлето-сэндвич и шаг-мадам.

Яйца – это продукт, который у меня дома почти никогда не заканчивается. Обожаю их на завтрак. Они вкусны, питательны, универсальны и дают множество вариантов для увлекательных блюд.

Теперь к завтракам

СКРЕМБЛ НА АВОКАДО-ТОСТИ

3 яйца

25 г масла

Хлеб на заквасти

1/2 авокадо

Сок лимона, оливковое масло

Секрет идеального скрембла заключается в медленном приготовлении на слабом огне и постоянном помешивании. Главное – снять яйца со сковороды чуть раньше, чем они полностью схватятся, поскольку они продолжают готовиться на сковороде. В скрембл вкусно добавить трюфельную пасту, а сверху посыпать копченой паприкой и зеленым луком.

ОМЛЕТО-СЭНДВИЧ

Легко, вкусно и восстанавливает немного черствый

3 яйца

1 ст л молока

2 куска вчерашнего хлеба

Ветчина, сыр, томаты, листья

На большой сковороде на малом огне начните готовить яйца на масле или масле смешанное с молоком, положите кусок хлеба. Как яйца схватятся - пролистайте и на хлеб выложите начинку, сверните омлет внутрь и сразу ✅ сэндвич

ШАГ-МАДАМ

2 ломтика хлеба

100-120 г соуса бешамель

70 г ветчины (обычно я беру из индейки)

40+г сыра Грюер (можно также чедер или ементаль)

1 яйцо

такой сэндвич без яйца будет называться Шаг Мисье

Смажьте два ломтика хлеба с одной стороны соусом бешамель. На одну выложите кусок ветчины, а на вторую – половину порции сыра. Соедините оба кусочка хлеба начинкой внутрь и смажьте полученный сэндвич остальным соусом со всех сторон. Другую часть сыра дайте наверх и запекайте в духовке, разогретой до 220 °C, примерно 8–10 мин на верхнем жаре. Выложите яйцо пашот или обжаренную глазуню на уже готовый сэндвич.

Я люблю подавать рядом с зелеными листьями салата. Это придает блюду свежесть, хруст и сочность.

Готовьте несколько сэндвичей сразу – их можно держать незапеченными в холодильнике пару дней.