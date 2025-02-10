Желатин – продукт красоты: в чем невероятная польза

Желатин представляет собой белковое вещество, полученное из коллагена, содержащегося в костях, хрящах и коже животных и необходимое для здоровья суставов и оптимального состояния соединительной ткани.

Наиболее известный благодаря своему использованию в десертах, желатин также является распространенным ингредиентом бульонов, супов, соусов, конфет и некоторых лекарств.

Производится путем извлечения коллагена из частей животных, который затем измельчают и превращают в желатин. Это полупрозрачное вещество безвкусно имеет желеобразную консистенцию. И коллаген, и желатин имеют схожие белки и схожую питательную ценность и влияние на здоровье.

В древности люди часто ели соединительные ткани, сухожилия и другие части животных, содержащих коллаген, однако в современном питании часто наблюдается нехватка коллагена и желатина.

Привлекательные потенциальные полезные воздействия благодаря высокому содержанию белка и аминокислот побуждают людей употреблять желатин в составе специальных пищевых продуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Желатин способствует здоровью кожи, суставов, волос, ногтей и кишечника. Он содержит незаменимые аминокислоты, являющиеся строительными блоками белков.

Способствует увлажнению и упругости кожи

Белки и аминокислоты в желатине помогают организму производить больше коллагена, жизненно важного элемента здоровой кожи. С возрастом уровень природного коллагена в организме снижается. Это приводит к потере эластичности кожи и появлению морщин. Исследование показало, что потребление коллагена улучшает увлажнение кожи и уменьшает выраженность морщин.

Защищает кишечник

Содержащиеся в желатине белки помогают создавать и стабилизировать защитный слой слизи в кишечнике. Так, в исследованиях на крысах желатин защищал слизистую их кишечника от повреждений, хотя для подтверждения этого эффекта у людей необходимы дальнейшие испытания.

Желатин также содержит глутаминовую кислоту, аминокислоту, которая защищает стенку кишки от повреждений и предотвращает повышенную кишечную проницаемость.

Снижает уровень сахара в крови

Аминокислота глицин, содержащаяся в желатине, помогает контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Кроме снижения уровня сахара в крови, участники исследования, принимавшие глицин как средство лечения, имели меньшие проявления воспаления.

Укрепляет суставы и кости

Исследования показали, что коллагеновые продукты, включая желатин, уменьшают боль в суставах. Кроме того, он укрепляет суставы, увеличивая плотность хряща.

Желатин также содержит лизин, укрепляющий кости. Он улучшает способность организма усваивать кальций, что предотвращает потерю костной массы. Благодаря этим эффектам желатин можно использовать как средство снижения риска остеопороза, или истончение костей. Исследования демонстрируют увеличение плотности костной ткани у крыс, которым давали дозы желатина, однако необходимы дальнейшие исследования с участием людей.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ

Желатин – прекрасный источник кальция, магния, фолата, холина, натрия, селена. Столовая ложка (7 г) содержит 10 калорий, 6 г белка, 2 г углеводов, 2 г сахара, не содержит жиров и клетчатки.

В качестве диетической добавки желатин рекомендуется употреблять до 10 г в день в течение шести месяцев.

Желатин можно найти в пищевых продуктах и блюдах, включая супы, бульоны, конфеты и десерты. Некоторые из них могут содержать высокий уровень сахара или жира, поэтому их следует есть в умеренных количествах. Тем, кто принимает желатин при диабете 2 типа, следует избегать продуктов с высоким содержанием сахара.

КАК ДОБАВИТЬ К ПИТАНИЮ

Желатин уже присутствует во многих пищевых продуктах, но его можно добавлять в пищу дома с помощью желатиновых добавок или порошков.

Так, желатиновый порошок можно добавлять в супы, смузи, напитки и другие блюда. А также использовать для сгущения консистенции соусов, муссов и десертов-желе (для этого сначала размешать в холодной воде, затем нагреть почти до кипения).

Дома можно приготовить собственный богатый желатином бульон для супов с кусками мяса, например курицы или говядины. Вываривание костей, хрящей и кожи в воде в течение нескольких часов создает бульон с высоким содержанием желатина.