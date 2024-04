10 продуктов, которые помогут вам похудеть без строгих диет

Садитесь на диету? Не спешите сразу выбрасывать из холодильника все "вредное"! Узнайте о 10 продуктах, которых не следует избегать во время похудения.

Диетологи издания Eat This, Not That утверждают, что многие продукты, которые мы привыкли считать врагами похудения, действительно могут быть нашими союзниками.

1. Сливочные продукты:

Вместо того чтобы полностью отказываться от сливочных блюд, попробуйте их более здоровые версии: овсянку, авокадо, сливочные супы с фасолью, хумус или легкий шпинатный соус.

Это поможет вам не чувствовать себя обделенными и не срываться с диеты.

2. Легкие десерты:

Не сладкие, а самые легкие!

Включайте в свой рацион здоровые десерты, не вызывающие чувства вины.

Это поможет вам удовлетворить тягу к сладкому без ущерба для фигуры.

3. Арахисова паста:

Употребляйте ее в умеренных количествах!

Арахисовая паста богата клетчаткой и растительным белоком, что дает ощущение сытости и помогает избегать переедания.

4. Картофель:

Нет, не картошка фри!

Отварной картофель – это сытный продукт с низким индексом гликемического индекса, который помогает контролировать аппетит.

Ее можно есть в небольших количествах как источник углеводов.

5. Горькая листовая зелень:

Начинайте свой прием пищи с рукколы, кресс-салата или другой горькой зелени.

Это поможет вам съесть меньше еды и улучшить пищеварение.

6. Зеленый чай:

Этот напиток не только согревает, но и помогает сжигать калории и жир благодаря катехину EGCG.

7. Жирная рыба:

Лосось, сардины и другие жирные сорта рыбы богаты белоком и омега-3 жирными кислотами, которые помогают чувствовать себя сытым, борются с воспалениями и способствуют похудению.

8. Острый красный перец:

Добавьте капсаицин (остроту) в свои блюда!

Он не только делает пищу более вкусной, но и стимулирует сжигание жира, снижает аппетит и помогает бороться с висцеральным жиром.

9. Гороховый протеиновый порошок:

Этот источник белка и клетчатки, дающий ощущение сытости, стабилизирует уровень сахара в крови и помогает похудеть.

10. Красная или фиолетовая капуста:

Этот овощ не только низкокалорийный, но и богат антиоксидантами, которые борются с воспалениями.

А воспаление, как известно, осложняет похудение.

Помните:

Нет универсальной диеты, подходящей всем.

Экспериментируйте, находите продукты, которые вам нравятся и подходят вам.

Слушайте свое тело и не жалейте себе.

