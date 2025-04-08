Будете удивлены урожаем: когда сеять семена огурцов в открытую почву, чтобы получить хороший урожай

Представить лето без огурцов почти невозможно. Этот сочный овощ является настоящим символом летних салатов и освежающих блюд. Чтобы вырастить богатый урожай и избежать горечи в плодах, важно соблюдать правильные условия посадки и ухода.

Метод выращивания выбирают в зависимости от желаемого результата. Можно высевать семена непосредственно в открытый грунт или сначала выращивать рассаду. Первый способ более популярн среди огородников, но для получения более раннего урожая лучше использовать рассадный метод: семена высевают в контейнеры, а после укрепления сеянцев пересаживают в открытый грунт. Об этом пишет ТСН.

Когда сеять огурцы в открытый грунт

Огурцы не переносят холода, поэтому высевать их следует не раньше мая, когда температура днем стабильно превышает +16°C, а ночью не опускается ниже +10°C. Также важно, чтобы температура почвы достигала не менее +12°C.

Благоприятные дни для посадки огурцов в 2025 году:

Март: 6, 7, 11, 12, 18, 19, 24, 25

Апрель: 6, 7, 14, 20, 21

Май: 6, 7, 8, 20, 21, 22, 27, 28

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Выбор места и подготовка почвы

Огурцы лучше растут на солнечных, защищенных от ветра участках. Земля должна быть плодородной, поэтому перед посадкой рекомендуется внести перегной или компост (примерно два ведра на квадратный метр). Идеальные предшественники: капуста, картофель, лук, томаты, морковь или перец.

Не следует сажать огурцы рядом с представителями тыквенных культур, они плохо сочетаются.

Схема посева

Перед посевом сделайте бороздки на расстоянии 70 см друг от друга, хорошо увлажните их и сейте семена с шагом 10 см. Вдоль грядки следует установить опоры, чтобы растения могли виться вверх.

Следуя этим советам, вы сможете собрать обильный и вкусный урожай огурцов уже в этом сезоне.

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