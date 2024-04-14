Эксперты назвали причины, почему вы должны высадить бархатцы на клумбах

Бархатцы – популярные цветы для выращивания в саду и на придомовых клумбах. Они любуют глаз благодаря своим разноцветным лепесткам. К тому же эти цветы просты в уходе.

Кроме красоты, бархатцы могут помочь вовлечь опылителей в ваш сад, защитить от вредителей и даже выращиваются для использования в кулинарии. Бархатцы процветают во многих климатических условиях. Эти растения можно выращивать как короткоживущие многолетники в тропиках или как однолетники в более холодном северном климате, пишет Better Homes & Gardens.

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К удивлению большинства людей, цветы бархатцев съедобны. Независимо от того, используются ли они в свежем, сушеном или настоянном виде в разных напитках, бархатцы имеют разнообразное применение на кухне. Лепестки с высоким содержанием каротиноидов, таких как лютеин, также используются для создания натуральных пищевых красителей теплого золотисто-желтого цвета, которые используются для всех видов пищи, напитков и кормов для животных.

Известный как pericón на испанском или мексиканский эстрагон на английском, Tagetes lucida придает блюдам анисовый вкус и иногда используется в качестве заменителя французского эстрагона. Из этого вида бархатцев, как и других, также готовят ароматный травяной чай.

Если вы решите попробовать свои силы в сборе и потреблении собственных цветов бархатцев, важно начинать их с семян, а не покупать растения в питомнике. Не рекомендуется употреблять в пищу бархатцы, выращенные в питомниках, поскольку их часто обрабатывают пестицидами, не разрешенными для потребления человеком.

Польза бархатцев для других растений

Бархатцы давно используются как растения-спутники для разнообразных съедобных культур. Бархатцы особенно полезно выращивать вокруг помидоров и картофеля, чтобы избежать крошечных подземных червеобразных существ, называемых нематодами. Известно, что бархатцы производят различные токсины из своего корня, которые отпугивают вредителей и могут естественным образом защитить чувствительные растения, если их высаживать вместе.

Однако следует отметить, что бархатцы также производят соединения из своего корня, подавляющие бактерии. Эти химические вещества могут негативно влиять на бобовые, такие как фасоль и горох, которые полагаются на бактерии в своих корнях для переработки атмосферного азота. Чтобы избежать этой проблемы, отделите в саду бобовые от бархатцев.

Бархатцы являются фаворитами многих типов опылителей, включая пчел, бабочек, бабочек. В то время как многие сорта бархатцев обеспечат по крайней мере немного нектара и пыльцы, выбирать одноцветковые виды лучше, поскольку они имеют меньше мешающих лепестков.

Когда и как сажать бархатцы

Для достижения ультрараннего цветения на садовых клумбах необходимо правильно рассчитать сроки посева семян на рассаду. Учитывая два способа выращивания – посев семян непосредственно в открытый грунт и получение рассады для пересадки, действует несколько правил.

Посев семян бархатцев в открытый грунт проводят в мае, с учетом того, что растение нуждается в тепле для прорастания, а всходы появляются после угрозы возвратных заморозков.

Срок хранения семян бархатцев до двух лет. В мае, при посеве семян в открытую почву, цветение ожидается в середине июля, если посев производится 15 мая.

Для получения рассады и раннего цветения, семена бархатцев можно сеять уже в феврале. Это позволит получить готовые саженцы для пересадки на грядку в апреле, когда обычно они уже должны быть высажены.

Растения бархатцев – неприхотливы, но для максимального развития требуют регулярного полива, удаления отцветших соцветий, а также своевременного прореживания и пикировки рассады.

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