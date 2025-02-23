На первый взгляд лекои могут показаться устрашающими, но за их необычной внешностью скрывается дружеский и ласковый характер. Эту редкую породу часто называют "котами-волками", "недосфинксами" или даже "оборотнями" – и не без оснований, ведь само название "лекой" происходит от греческого слова "волк".

Происхождение и уникальность породы

Лекои – одна из самых молодых и редких пород в мире. Выставочных представителей этой породы всего около 100. Название породы отражает их своеобразный внешний вид – кошки имеют средний размер, худое тело и клиновидную голову. Они известны своей уникальной окраской – черная шерсть с "седой" создает эффект неухоженности. Некоторые лекарства могут быть частично или полностью бесшерстными, что делает их похожими на сфинксы, хотя генетической связи между породами нет. Об этом пишет Фокус.

Как появилась порода

Лекои впервые были зафиксированы в 2010 году в штате Вирджиния, США, когда у обычной короткошерстной кошки родились необычные котята. Их шерсть росла клочьями, из-за чего они выглядели дикими и неухоженными. Заинтересовавшись этим феноменом, заводчик Джон Гоббл приступил к исследованию и обнаружил, что необычный вид вызван рецессивным геном, который встречался и раньше в других частях США.

После тщательной селекционной работы в 2011 году удалось укрепить особенности породы. Было подтверждено, что лекарства не имеют генетических патологий, а своеобразная облыселость вызвана нехваткой волосяных фолликул. В 2012 году порода получила регистрацию в Международной ассоциации кошек (TICA), а с 2017 года лекарства допущены к участию в чемпионатах.

Облик и уход

Шерсть лекоев тонкая, грубая и редкая, а окрас обычно черный с сединой. Они линяют в течение года, а дважды в год могут терять почти всю шерсть, поэтому регулярный уход необходимо. В отличие от сфинксов, лекои не является гипоаллергенным.

Из-за отсутствия густого подшерстка эти кошки плохо переносят холод и прямой солнечный свет, поэтому их рекомендуют содержать только дома. В холодное время года они могут нуждаться в дополнительном утеплении в виде специальной одежды.

Их большие круглые глаза имеют гипнотический взгляд, а окрас варьируется от янтарного до зеленого. Иногда встречаются особи с голубыми или серыми глазами.

Характер лекоев

Несмотря на "дикий" вид, лекои - дружеские и игривые кошки, которые хорошо ладят с людьми и даже другими животными. Они быстро привязываются к хозяевам, но могут быть настороженными с незнакомцами.

Из-за охотничьего инстинкта эта порода не лучший выбор для семей с маленькими детьми – в ответ на резкие движения кошка может поцарапать ребенка. В то же время лекарства хорошо развлекают себя самостоятельно, поэтому не нуждаются в постоянном внимании владельца.

Для комфорта питомца важно иметь многоуровневую когтеточку и достаточно места для активных игр.

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Возможные проблемы со здоровьем

Лекои – в общем-то здоровая порода, однако они могут иметь определенные наследственные склонности к болезням:

Заболевание почек – встречается у породы чаще, чем у других кошек.

– встречается у породы чаще, чем у других кошек. Артрит – до 10 лет 70% лекарств могут иметь проблемы с суставами.

– до 10 лет 70% лекарств могут иметь проблемы с суставами. Гипертиреоз – нарушение работы щитовидной железы. Для профилактики рекомендуется низкая одна диета.

Стоимость породы

Из-за редкости лекарств их цена достаточно высока. В Украине котёнок может стоить от 40 000 гривен и больше.

Лекарства – уникальная порода для тех, кто ищет необычного компаньона. Они отличаются не только своим внешним видом, но и преданным характером, делая их отличными друзьями для тех, кто готов обеспечить им надлежащий уход.

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