Окаменевшую клешню гигантского краба нашли в Новой Зеландии: существо жило на земле более 8 млн лет назад (фото)

Новые находки окаменелостей крабов на пляже Вайтоэто на Северном острове Новой Зеландии раскрывают уникальный вид, живший 8,8 миллиона лет назад.

Эти окаменелые, найденные в верхней миоценовой формации, известны как величайшие образцы крабов, когда-либо обнаруженных, заставляя ученых предположить, что они могут быть предшественниками современных гигантских крабов. Исследование публикуется в New Zealand Journal Of Geology And Geophysics.

Новый вид, известный как Pseudocarcinus karlraubenheimeri, получил свое название в честь Карла Раубенхаймера из Нью-Плимута, Северный остров, Новая Зеландия, собравший окаменелость.

Исследователи считают, что этот ископаемый предок может быть предшественником современного Pseudocarcinus gigas, гигантского южного краба, весящего более 12 килограммов.

Эксперты отмечают, что эти окаменелости очень хорошо сохранились, поскольку были похоронены в верхней миоценовой формации вместе с вулканическим материалом, что позволило изучать их с большим научным потенциалом.

