Раскрыта тайна 600-летнего кораблекрушения, во время которого погибли сотни человек (фото)

Команда исследователей провела новое исследование затонувшего торгового судна 14-го века у побережья Норвегии, что дало новое представление об этой исторической находке.

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Судно, известное как "корабль Avaldsnes", затонуло около 600 лет назад в приливной среде близ Авалдснеса, деревни на острове Кармой, пишет Newsweek.

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Благодаря использованию современных технологий, таких как автономные катамараны и сонары с высоким разрешением, исследователи смогли создать подробную 3D-модель затонувшего корабля.

В бухте, где произошла кораблекрушение, были обнаружены другие аномалии, которые могут быть связаны с корабельным доком того же исторического периода.

Подробная 3D-модель корабля Avaldsnes позволит исследователям изучить его конструкцию, размеры и форму с большей детализацией, чем когда-либо ранее.

Это исследование также может помочь пролить свет на вопросы, такие как торговые маршруты, экономика и технологии того времени.

Вот некоторые дополнительные сведения о кораблекрушении, которые получили ученые:

Судно было построено между 1392 и 1410 годами н.э.

Оно затонуло после пожара между 1399 и 1415 н.э.

Считается, что это было "прекрасное" судно, построенное высококвалифицированными рабочими.

Авалдснес был важнейшим центром власти и торговли в средневековье. Это исследование свидетельствует о том, как современные технологии могут помочь нам лучше понять наше прошлое.

Напомним, учёные назвали причину гибели древней цивилизации майя.

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