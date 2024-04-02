Ученые показали видео, как человеческая кровь становится зеленой

Цвет крови у людей обычно красный. Он зависит от уровня кислорода. Когда кровь несет много кислорода, она красная, а когда меньше кислорода – темно-красная или даже синевато-фиолетовая (как в венозной крови). Это из-за разного цвета гемоглобина - белка в красных кровяных клетках, который связывается с кислородом.

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Между тем, исследователи разгадали загадку того, почему в глубинах океана красный цвет превращается в зеленый, причем это изменение касается даже человеческой крови. Об этом сообщает IFLScience.

Видеоматериал, сделанный дайвером на большой глубине, демонстрирует явление, где кровь из его пальца после укуса мурены имеет зеленый цвет. Съемка производилась на глубине примерно 20 метров под водой.

Основа такого необычного преобразования достаточно понятна. Объекты становятся видимыми, когда отраженный от них свет воспринимается нашими глазами. Красные предметы воспринимаются как красные, потому что они отражают преимущественно красный свет, поглощая другие цвета спектра.

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Это базовое объяснение, данное нам в школьном курсе физики, но на самом деле процесс гораздо более сложный. На самом деле объекты отражают свет разных длин волн. Кровь, например, отражает преимущественно красный свет, в то время как зеленый и синий свет отражается в меньшей степени.

Когда речь идет о воде в океане, она кажется синей из-за поглощения большого количества света красных длин волн. Погружаясь на значительную глубину, мы обнаруживаем, что красный свет поглощается еще больше, оставляя видимым только зеленый свет для наших глаз или камеры.

По информации Национального управления по изучению океанов и атмосферы США, на больших глубинах такие животные становятся практически невидимыми. Животные черного цвета поглощают все цвета света, а красные в этих условиях также воспринимаются как черные, поскольку красный свет не отражается назад. В результате на глубине доминируют животные красного и черного цвета.

Напомним, будущие родители могут предусмотреть группу крови своего ребенка, если они знают свою собственную.

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