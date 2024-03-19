Улучшают работу мозга и продлевают продолжительность жизни: 5 продуктов, которые следует включить в свой рацион

Здоровый образ жизни напрямую связан со сбалансированным и полноценным питанием. Однако специалисты пришли к согласию, что некоторые продукты особенно полезны, поскольку содержат больше питательных веществ. Есть пять групп пищи, которую врачи и диетологи употребляют каждый день для поддержания идеального состояния здоровья мозга, сердца, долголетия и общего самочувствия. Об этом пишет ЧасДействий.

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Листовые зеленые культуры

Пользу листовой зелени, такой как шпинат и капуста, нельзя переоценить – эксперты постоянно рекомендуют ее потреблять. Употребление этих овощей способствует сохранению здоровья мозга, а продукты, богатые клетчаткой, связаны с пониженным риском развития депрессивных состояний. Листовые зелени являются настоящей сокровищницей питательных веществ, таких как витамин А, фолиевая кислота, витамин С, железо, витамин К, калий и кальций. Их можно легко добавлять в салаты с другими овощами.

Ягодные культуры

Эксперты советуют по возможности употреблять фрукты ежедневно, но среди них особенно выделяется группа ягодных культур. Черника, по словам исследователя долголетия Нила Полвина, является самым ценным продуктом для достижения долголетия. Кроме того, она полезна для здоровья глаз, мозга, восстановления мышц и укрепления клеток. Важно отметить, что содержание сахара в ягодах значительно ниже, чем во фруктах, таких как бананы и манго.

Рыба и другие нежирные источники белка

Врачи и диетологи рекомендуют ограничить потребление красного мяса и заменить его нежирными источниками белка, такими как лосось, яйца, тунец и тофу. Психиатр-диетолог доктор Ума Найду отмечает, что лосось является популярным выбором среди экспертов благодаря высокому содержанию витаминов группы B, прекрасно влияющих на здоровье мозга. Рыба и моллюски также имеют более низкий уровень холестерина, чем красное мясо, и являются лучшим решением для здоровья сердца, как рассказывает кардиолог Элизабет Клодас. Она предпочитает нежирные белковые продукты, такие как рыба с белой мякотью, в частности тилапия, щепа, окунь и палтус.

Бобовые культуры

Диетолог Саманта Хеллер ежедневно употребляет бобовые культуры, которые являются "недооцененной" пищей для достижения долголетия и укрепления иммунной системы. Они богаты белоком, клетчаткой, антиоксидантами и минералами, такими как магний и железо, рассказывает Хеллер. К бобовым, которые следует добавить в рацион, относятся чечевица, черные бобы, нут, соевые бобы, эдамаме, лимская фасоль и другие виды фасоли. Высокое содержание клетчатки у бобовых делает их отличным выбором для поддержания здоровья мозга.

Орехи и семена

Эти крохотные продукты богаты жирными кислотами омега-3, которые способствуют сохранению здоровья клеток мозга и уменьшению воспалений. Найду утверждает, что семена подсолнечника являются одним из лучших растительных источников витамина B5. Только одна унция этих семян может обеспечить 20% рекомендованной дневной нормы витамина. Орехи, особенно фундук и пекан, также богаты полифенолами, добавляет Найду. Продукты с высоким содержанием полифенолов "чрезвычайно важны", поскольку обладают противовоспалительными, антиоксидантными свойствами, содержат клетчатку и разнообразные микроэлементы, необходимые организму.

Напомним, мы уже писали о 6 лучших источниках растительного белка.

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