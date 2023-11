Замедляют старение и омолаживают: 4 продукта, которые следует есть после 50 лет

Кто не желает оставаться молодым и энергичным как можно дольше? Это вполне достижимо. Есть продукты, способствующие замедлению процессов старения после пятидесяти лет. Такое питание позволит поддержать организм в тонусе, сохраняя его здоровым и энергичным, сообщает Eat This, Not That.

Видео дня

Что следует употреблять, чтобы оставаться молодым

Продукты с клетчаткой

Ежедневное потребление пищи, богатой пищевыми волокнами, снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и высокого кровяного давления. Кроме того, клетчатка помогает бороться с лишним весом и сокращает риск возрастных заболеваний, в частности, деменции. Поэтому важно включать в свой ежедневный рацион цельнозерновые продукты, чечевицу, овощи и фрукты.

Продукты, богатые белком

Удовлетворительное потребление белка компенсирует потерю мышечной ткани с возрастом. Добавляйте физическую активность для более эффективных результатов и наращивания новых мышц. В своем рационе включайте мясо птицы, яйца, орехи и йогурт.

Читайте также: Ешьте и худейте: 16 продуктов для стройности

Полезные ненасыщенные жиры

Высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний возникает между 45 и 55 годами. Сохранение здоровья сердца важно на этом этапе. Добавление в свой ежедневный рацион полезных жиров поможет избежать ишемической болезни сердца. Омега-3 жирные кислоты содержатся в морской рыбе, орехах, авокадо и оливковом масле, снижая риск гипертонии.

Растительная еда

Добавление продуктов растительного происхождения в свой ежедневный рацион значительно замедляет процессы старения. Избегайте обработанных продуктов, таких как бекон, колбасы, сосиски, связанные с сердечными заболеваниями, диабетом, ожирением и гипертонией. Растительная пища позволит избежать этих рисков и задержит процесс старения организма и кожи.

Напомним, мы уже писали, почему следует регулярно пить коллаген.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!