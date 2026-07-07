Идеально для аллергиков и чистюль: какие породы кошек не линяют

Для многих людей, которые планируют завести кота, одним из важных критериев является минимальное количество шерсти в доме. Полностью нелиняющих пород не существует, однако некоторые кошки естественно теряют гораздо меньше шерсти благодаря особенностям своего шерстяного покрова.

Об этом пишет marthastewart.com. Специалисты отмечают, что интенсивность линьки зависит не только от породы, но и от индивидуальных особенностей животного, ухода и условий его содержания.

Одни домашние коты линяют обильнее, другие значительно меньше. Это объясняется строением их шерсти и природными особенностями организма. В то же время линька является естественным процессом, поэтому полностью избавиться от шерсти в доме невозможно. Поэтому эксперты советуют обратить внимание на породы, которые создают меньше неудобств в повседневной жизни.

Сфинкс

Сфинкс — одна из самых известных пород, которая практически не линяет. Причина очевидна: у этих кошек почти нет шерсти или совсем бесшерсти, поэтому не оставляют ее на мебели или одежде.

Однако отсутствие шерсти не означает простой уход. Кожу сфинксов необходимо регулярно очищать от природного жира, который в большинстве других пород поглощается шерстяным покровом.

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Девон-рекс и корниш-рекс

Эти породы легко узнать по короткой волнистой шерсти и большим ушам. Благодаря тонкому и негустому шерстяному покрову они линяют гораздо меньше, чем большинство других кошек.

Несмотря на сходство, между ними есть отличия. У корниш-рекса шерсть более мягкая и бархатная, ведь состоит преимущественно из подшерстка. Девон-рекс имеет менее плотные завитки и характерную клиновидную форму головы.

Питерболд

Питерболды могут быть как почти бесшерстными, так и иметь очень тонкий пушок, похожий на персиковый. Независимо от типа шерсти, они оставляют в доме гораздо меньше волос, чем большинство других пород.

Среди характерных черт этих кошек – широкие уши, удлиненная морда и стройное мускулистое тело.

Российская голубая

Несмотря на густой двойной шерстяной покров, русская голубая также считается породой с относительно небольшой линькой. Ее короткая плотная шерсть меньше разлетается по дому и легче убирается.

Сиамская кошка

Сиамские коты имеют короткую гладкую шерсть, плотно прилегающую к телу. Они также линяют, однако из-за небольшой длины волосков шерсть менее заметна на мебели, одежде и полу, что значительно облегчает уход за домом.

Ранее ветеринары также напоминали, что даже незначительные изменения в привычной среде или повседневных повадках хозяев могут вызвать у кошек стресс. Несмотря на распространенный стереотип об их независимости эти животные остаются очень чувствительными к изменениям.

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