Идеальный выбор: топ корейских кроссоверов, с которыми вы забудете о СТО

Когда речь идет о выборе подержанного кроссовера, большинство водителей стремится найти баланс между надежностью, экономичностью и простотой обслуживания. Без дорогих ремонтов, с доступными запчастями и без головной боли.

Именно здесь на первый план выходят модели южнокорейских брендов Hyundai, Kia и SsangYong. Эти производители уже успели доказать, что их автомобили не только выглядят привлекательно, но и способны долго служить без лишних забот. Об этом пишет vnedorozhnik.

В списке – модели, которые рекомендуют те, кто сам на них ездит.

Hyundai Tucson поколение LM (2010–2015) – один из самых надежных среди доступных. Этот автомобиль сочетает в себе простоту конструкции с выносливостью: атмосферные двигатели, классический автомат в бензиновых версиях, прочная подвеска и недорогие запчасти. Даже с пробегами в 300 тысячах километров эти авто остаются жизнеспособными. Единственное, на что стоит обратить внимание – состояние задних арок (иногда подвержены коррозии) и система полного привода, которая может потребовать обслуживания.

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Kia Sportage SL (2010–2016) – технический "родственник" Tucson, но с собственным характером. Он отличается лучшей шумоизоляцией и немного более высоким уровнем комфорта. Водители хвалят его за надежные бензиновые моторы и долговечные дизели CRDi. Главное — следить за качеством горючего и не забывать о регулярной замене расходников. Все это делает Sportage отличным вариантом для тех, кто хочет больше стиля, не теряя надежности.

SsangYong Korando (2011–2017) – менее известный, но достойный игрок среди бюджетных кроссоверов. Несмотря на свою относительную непопулярность, этот автомобиль имеет немало преимуществ: дизельные двигатели на базе Mercedes, японские автоматы Aisin и оцинкованный кузов, хорошо противостоящий коррозии. Да, салон прост, а мультимедиа не поражает современностью, но техническая база – надежная и неприхотливая. Это настоящая "рабочая лошадка" для тех, кто ищет что-нибудь нестандартное, но не хочет переплачивать за бренд.

Мастера с многолетним опытом советуют при покупке б/у корейского кроссовера обращать внимание не столько на год выпуска, сколько на историю обслуживания. Регулярная замена смазки и наличие сервисной документации часто говорят больше, чем сам пробег. При должном уходе эти автомобили могут служить десятилетиями.

Сегодня корейские модели – это уже не компромисс, а полноценная альтернатива европейским и японским авто. И если подобрать ухоженный экземпляр с простым атмосферником и классическим автоматом — на СТО придется посещать только плановые проверки. А тем, кто не боится быть "не как все", стоит взглянуть в сторону SsangYong – этот бренд действительно умеет удивлять.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

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