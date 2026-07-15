Напитки с электролитами: модный тренд или реальная польза

Электролиты для употребления внутрь обычно продаются в виде пакетиков или растворимых таблеток, иногда их добавляют и в напитки в банках и других продуктах. Электролитные напитки предназначены для пополнения минералов, таких как натрий и калий, которые теряются из-за сильного потоотделения, диареи, рвоты или длительных физических нагрузок.

По мнению экспертов, вода и сбалансированное питание – это все, что нужно большинству здоровых взрослых для поддержания достаточного уровня гидратации и нормального уровня и баланса электролитов.

Разберемся, действительно ли электролитные напитки, популярность которых стремительно растет, безопасны и полезны для здоровья и при каких условиях их следует потреблять.

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ

Электролиты — это минералы, которые, растворяясь в жидкости, приобретают электрический заряд.

Для нормального функционирования организма необходимы такие электролиты как натрий, калий, кальций, хлориды и магний. Они способствуют сокращению мышц и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем.

ЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ VS СПОРТИВНЫЕ НАПИТКИ

Между этими видами напитков есть существенная разница.

Электролитные напитки:

пополняют запасы минералов

часто имеют низкую калорийность

обычно содержат мало сахара или не содержат его вообще

Спортивные напитки:

пополняют запасы минералов

предназначены для длительных физических нагрузок

содержащие углеводы как источник энергии

ИЛИ ЛУЧШЕ ВОДЫ

Для обычного человека электролитные напитки сами по для себя не обеспечивают наилучшего гидратационного эффекта, чем вода. На самом деле воды достаточно для ежедневного поддержания надлежащего водного баланса в организме.

Если человек потерял значительное количество жидкости и электролитов (например, из-за чрезмерного потоотделения, длительных физических нагрузок или рвоты), содержащие натрий напитки могут помочь организму лучше усваивать и удерживать жидкость, чем обычная вода.

Следовательно, для большинства людей нет нужды потреблять электролитные напитки каждый день.

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Большинство людей получают достаточное количество электролитов благодаря сбалансированному питанию, которое включает цельнозерновые продукты, орехи, семена, бобовые культуры, фрукты и овощи.

При низком уровне электролитов или нарушении их баланса могут появиться такие симптомы, как усталость, головные боли, головокружение, мышечные судороги, слабость, тошнота, спутанность сознания и нарушение сердечного ритма. Однако у них могут быть и десятки других причин. Если такие симптомы повторяются или выражены, обратитесь к врачу — особенно если вы недавно болели.

В некоторых случаях низкий уровень натрия может вызвать состояние, называемое гипонатриемией. Это может, в частности, случиться со спортсменами, которые при длительной нагрузке пьют много обычной воды, что снижает концентрацию натрия в крови.

Усталость и другие перечисленные симптомы чаще всего вызваны медицинской проблемой, а не недостаточным потреблением электролитов. На самом деле большинство людей и так потребляет слишком много соли. ВОЗ рекомендует взрослым ограничивать ее количество до менее чем 5 г (менее чайной ложки) в сутки.

При рвоте или диарее организм теряет жидкость и электролиты. В этом случае целесообразно использовать пероральные регидратационные растворы. Они содержат электролиты и глюкозу, помогающие организму усваивать натрий и воду.

ПОМОГАЮТ ЛИ ПРИ ПОХМЕЛЬЕ

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к обезвоживанию и истощению. Но, хотя электролитные напитки могут помочь пополнить жидкость, они отнюдь не лекарство от похмелья.

Лучше всего помогают восстановиться достаточное потребление воды, сон, еда и время. Самым эффективным подходом остается профилактика – ограничение употребления алкоголя.

НЕДОВЕДЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Некоторые производители предлагают кормящим грудью женщинам использовать электролиты. Хотя во время грудного вскармливания важно достаточно пить, пока нет убедительных доказательств того, что электролитные напитки эффективнее воды или что потребление жидкости сверх жажды повышает выработку молока.

Существует также мнение, что употребление электролитов может помочь справиться с влечением к сладкому. Опять же этому нет никаких убедительных доказательств. Иногда люди путают жажду, усталость или нерегулярное питание с тягой к сладкому.

Достаточное употребление жидкости и регулярное сбалансированное питание могут помочь, но сами по себе электролиты не являются доказанным средством контроля тяги к сладкому.

КОМУ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ

Кроме периода восстановления после значительной потери жидкости из-за рвоты или диареи, электролиты могут быть полезны при физических нагрузках.

Однако сначала следует учесть интенсивность и продолжительность ваших тренировок. После тренировки умеренной интенсивности, продолжающейся менее часа, электролитные напитки обычно не требуются. Но ситуация может измениться, если тренировка проходит в жарких или влажных условиях и человек теряет электролиты с потом.

Если после тренировки на одежде остаются солевые следы, вероятно, потом выходит много натрия. В этом случае электролитные напитки помогают восстановить утраченные минералы.

Во время длительных тренировок (более 90 минут) следует подумать об употреблении спортивных напитков. Они содержат электролиты, а также сахар для энергии (в то время как электролитные напитки обычно имеют низкую калорийность). Но такие спортивные напитки можно изготовить и самостоятельно, смешав 0,5л воды и 0,5л неподслащенного фруктового сока и добавив четверть чайной ложки соли.

Людям, работающим на открытом воздухе или тренирующимся во время жары, возможно, придется больше, чем другим, заботиться о пополнении жидкости и электролитов.

ЕСТЬ ЛИ РИСК ПРИ Чрезмерном ПРИМЕНЕНИИ

Обычно почки хорошо справляются с выведением излишка электролитов, если, конечно, у человека нет заболеваний почек.

Хорошо известно, что избыточное количество натрия может способствовать повышению АД, но и избыточное количество калия или магния также может быть опасным. Опять же это особенно актуально, если у человека есть заболевание почек или он принимает определенные лекарства. Кроме того, некоторые напитки содержат достаточно много сахара, в то время как другие наслаждаются низкокалорийными заменителями сахара.

Следовательно, для подавляющего большинства людей регулярное употребление напитков, обогащенных электролитами, нецелесообразно.

Пить воду – лучший способ поддерживать гидратацию организма, а разнообразное, здоровое и сбалансированное питание способно обеспечить все электролиты, нужные человеку в течение обычного дня.