Мясные рулеты для мангала или аэрогриля.
Мясные рулеты – быстрый рецепт, идеально подходящий для мангала или аэрогриля!
Представьте: компания уже собралась, мангал разогревается, а вы за 15 минут делаете блюдо, которое точно расхватывают первым. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и кайфа
Ингредиенты:
✔ Куриное филе
✔ Соль
✔ Бекон
✔ Острый соус
✔ Соус териаки
Приготовление:
Филе нарезать полосками и подсолить.
Выложить каждую полоску на бекон и завернуть в рулетик.
Насадить на шомпуры или выложить на решетку.
Жарить, периодически переворачивая.
Смазать острым соусом для румяной корочки.
Перед подачей полить соусом терияки.
Готовьте на пикнике с друзьями или семьей!