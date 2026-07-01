Мясные рулеты для мангала или аэрогриля.

Мясные рулеты – быстрый рецепт, идеально подходящий для мангала или аэрогриля!

Представьте: компания уже собралась, мангал разогревается, а вы за 15 минут делаете блюдо, которое точно расхватывают первым. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и кайфа

Ингредиенты:

✔ Куриное филе

✔ Соль

✔ Бекон

✔ Острый соус

✔ Соус териаки

Приготовление:

Филе нарезать полосками и подсолить.

Выложить каждую полоску на бекон и завернуть в рулетик.

Насадить на шомпуры или выложить на решетку.

Жарить, периодически переворачивая.

Смазать острым соусом для румяной корочки.

Перед подачей полить соусом терияки.

Готовьте на пикнике с друзьями или семьей!