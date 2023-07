Получила 415 наград и поставила рекорд: пять фактов о Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон – легендарная американская певица, актриса и продюсер, которая прославилась в 1980-х и 90-х годах. Ее мощный голос и динамичное присутствие на сцене сделали ее настоящей иконой музыкальной индустрии.

Хотя многие люди знакомы с ее хитовыми песнями и незабываемыми выступлениями, есть еще несколько менее известных фактов об Уитни Хьюстон, которые наверняка удивят. UAportal подготовил список из пяти интересных фактов об Уитни Хьюстон.

Хьюстон стала первой женщиной, дебютировавшей на первом месте в чарте Billboard 200

Дебютный альбом Хьюстон с собственным названием вышел в 1985 году и быстро стал коммерчески успешным. Он был настолько популярен, что дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200, сделав Хьюстон первой женщиной, которой удалось добиться такого успеха. Альбом оставался на вершине чарта 14 недель подряд и включал такие хитовые синглы, как "Saving All My Love for You" и "Greatest Love of All".

Уитни была талантливой актрисой

Помимо певческой карьеры, Уитни также успешно выступала в качестве актрисы. Ее актерский дебют состоялся в 1992 году в фильме "Телохранитель", в котором она сыграла главную роль вместе с Кевином Костнером.

Фильм имел коммерческий успех, собрав по всему миру более 400 миллионов долларов. Хьюстон также снялась в других фильмах, включая "В ожидании выдоха" и "Жена проповедника".

Уитни была рекордсменкой

На протяжении своей карьеры Уитни побила множество рекордов и достигла многих рубежей. За свою жизнь она получила в общей сложности 415 наград, включая две премии "Эмми", шесть премий "Грэмми" и 30 премий Billboard Music Awards. Ей также принадлежит рекорд по количеству хитов номер один в чарте Billboard Hot 100 среди женщин – семь подряд.

Культовое исполнение Хьюстон национального гимна было выпущено в качестве сингла

В 1991 году Хьюстон исполнила национальный гимн на Суперкубке XXV, и ее выступление было широко оценено как одно из лучших исполнений гимна за всю историю. Это исполнение было настолько сильным, что песня была выпущена в качестве сингла и стала хитом № 20 в чарте Billboard Hot 100.

Уитни была филантропом

На протяжении всей своей карьеры Уитни была привержена идее отдачи обществу и поддержке благотворительных организаций. Ее особенно волновали проблемы, связанные с детьми, и она основала Фонд Уитни Хьюстон для детей, чтобы поддерживать программы, помогающие молодым людям. Она также пожертвовала миллионы долларов различным благотворительным организациям, включая Объединенный фонд негритянских колледжей и Американское онкологическое общество.

