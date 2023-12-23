Языковед объяснил, почему нельзя говорить 'за пару хвилин': В чем ошибка

Многие не знают, как правильно перевести русское выражение "через пару минут". Дословный перевод "через пару хвилин" ошибка.

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Языковед Александр Авраменко объяснил, в чем именно заключается ошибка и как правильно говорить по-украински. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"В украинском языке слово "пара" обозначает два предмета, чем-то между собой связанных. Например, пара носков, пара запряженных лошадей, пара фигуристов, влюбленная пара", – отметил языковед.

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Если же речь идет о небольшом количестве – от трех до десяти, то в украинском языке нужно употреблять "кілька" или "декілька". Поэтому правильно высказывание будет звучать: "за декілька хвилин".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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