Языковед объяснил, почему нельзя 'підводити підсумки': Популярная ошибка

Многие люди пользуются кальками по русскому языку, когда общаются на украинском. В частности, это касается высказывания "підводити підсумки".

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Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, почему такое выражение ошибка. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

По его словам, нельзя говорить "підводити підсумки", поскольку это калька из российского. Подводить можно только ресницы, а итоги "підбивають".

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Также Авраменко рассказал, что "задавати" можно только домашнее задание или определенный темп, а вопросы "ставлять".

"Приводити прикладр" – тоже неправильно. Это буквальный перевод русского словосочетания "приводить пример". В украинском языке приводят ребенка в детсад или приводят в действие двигатель. А пример "наводять".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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