Не упустите момент: когда и как обрезать смородину весной для большого урожая

Смородина – неприхотливая ягода, но чтобы она радовала вас обильным урожаем, ей нужно немного внимания, особенно в самом начале весны.

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Первое, что нужно сделать ранней весной – обрезать кусты. Следуя этим простым правилам, вы сможете получить обильный урожай смородины. Об этом пишут в издании УНИАН.

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Когда обрезать смородину?

До начала сокодвижения, обычно в начале-первой половине марта.

В южных регионах можно обрезать чуть раньше, в северных – чуть позже.

Что дает обрезка?

Удаление старых и больных ветвей делает куст более сильным.

Растение не тратит силы на ненужные побеги, а лучше плодоносит.

Обрезка улучшает освещение и проветривание куста, что также оказывает благоприятное влияние на урожай.

Как правильно обрезать смородину?

Инструменты: острый и чистый секатор.

острый и чистый секатор. Что удалить: Сухие, сломанные, кривые и подмерзшие побеги. Старые побеги темно-коричневого цвета. Очень тонкие и больные ветки. Побеги, загущающие куст.



Формирование куста:

Черная смородина: Однолетние побеги укоротить на 10 см. На двух-четырехлетних – оставить по 7 почек, остальное срезать.

Красная и белая смородина: Оставить и молодые, и более старые побеги. Срезать очень старые и больные ветки, верхние незрелые части на побегах, волчки.



Особое внимание:

Почки: Срежьте или отщипните почки со странным отечным видом – это признак почечного клеща.

Сердцевина ветви: Срез должен быть зелёным. Темная сердцевина – признак смородинного стакана. Отверстие с трухой – личинки златки. Пораженные кусты разделайте от вредителей.



После обрезки:

Сожгите старые, больные ветки и пораженные почки.

Подкормите кусты.

Отделайте от вредителей.

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