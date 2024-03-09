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Не упустите момент: когда и как обрезать смородину весной для большого урожая

Игорь Романько

Как и когда обрезать кусты смородины в марте

Смородина – неприхотливая ягода, но чтобы она радовала вас обильным урожаем, ей нужно немного внимания, особенно в самом начале весны.

Первое, что нужно сделать ранней весной – обрезать кусты. Следуя этим простым правилам, вы сможете получить обильный урожай смородины. Об этом пишут в издании УНИАН.

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Когда обрезать смородину?

  • До начала сокодвижения, обычно в начале-первой половине марта.
  • В южных регионах можно обрезать чуть раньше, в северных – чуть позже.

Что дает обрезка?

  • Удаление старых и больных ветвей делает куст более сильным.
  • Растение не тратит силы на ненужные побеги, а лучше плодоносит.
  • Обрезка улучшает освещение и проветривание куста, что также оказывает благоприятное влияние на урожай.

Как правильно обрезать смородину?

  • Инструменты: острый и чистый секатор.
  • Что удалить:
    • Сухие, сломанные, кривые и подмерзшие побеги.
    • Старые побеги темно-коричневого цвета.
    • Очень тонкие и больные ветки.
    • Побеги, загущающие куст.

Формирование куста:

  • Черная смородина:
    • Однолетние побеги укоротить на 10 см.
    • На двух-четырехлетних – оставить по 7 почек, остальное срезать.
  • Красная и белая смородина:
    • Оставить и молодые, и более старые побеги.
    • Срезать очень старые и больные ветки, верхние незрелые части на побегах, волчки.

Особое внимание:

  • Почки:
    • Срежьте или отщипните почки со странным отечным видом – это признак почечного клеща.
  • Сердцевина ветви:
    • Срез должен быть зелёным.
    • Темная сердцевина – признак смородинного стакана.
    • Отверстие с трухой – личинки златки.
    • Пораженные кусты разделайте от вредителей.

После обрезки:

  • Сожгите старые, больные ветки и пораженные почки.
  • Подкормите кусты.
  • Отделайте от вредителей.

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