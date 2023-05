Была на подтанцовках и запустила линию духов: пять фактов о Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес – мультиталантливая исполнительница и артистка, которая с годами стала известна всем. От музыки до актерской карьеры и всего, что между ними, Джей Ло оказала значительное влияние на поп-культуру.

Хотя многие знакомы с ее творчеством, есть несколько менее известных фактов о голливудской иконе, которые стоит изучить. UAportal подготовил список из пяти интересных фактов о Дженнифер Лопес, которые вы, возможно, не знали раньше.

Факт 1

До того, как стать известной, Лопес была бэк-танцовщицей. В начале 1990-х годов она работала танцовщицей в группе New Kids on the Block и в клипе Джанет Джексон "That's the Way Love Goes". Лопес также выступала в качестве танцовщицы Fly Girl в телешоу "In Living Color" в течение двух сезонов.

Факт 2

Первая крупная роль Джей Ло в кино была в фильме 1997 года "Селена", где она сыграла покойную певицу техано Селену Кинтанилла-Перес. Фильм получил признание критиков, а Лопес за свою роль получила номинацию на "Золотой глобус".

Факт 3

Дженнифер – успешная бизнес-леди. Она запустила несколько успешных парфюмерных и одежных линий, включая популярную линию одежды J.Lo by Jennifer Lopez. Она также владеет продюсерской компанией Nuyorican Productions, которая занимается производством фильмов и телевизионных шоу.

Факт 4

Джей Ло – мать двоих детей. У нее есть близнецы, Эмме и Макс, от ее бывшего мужа Марка Энтони. Лопес – самоотверженная мать и не раз рассказывала о трудностях, связанных с совмещением карьеры и материнства.

Факт 5

Лопес любит фитнес и здоровье. Она известна своим подтянутым телосложением и здоровым образом жизни. Лопес часто посещает спортзал и даже выпустила собственную серию DVD-дисков по фитнесу.

