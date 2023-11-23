Стоит ли заводить мейн-куна: особенности породы

Кошки этой породы наиболее общительны и ласковы среди кошек, они смогут внести разнообразие в жизнь своего хозяина. Всем, кто собирается приобрести себе такую кошку, нужно знать об их особенностях. UAportal рассказывает, почему мейн-куны стали столь популярными породами среди кошек.

Видео дня

Порода кошек, которую часто называют "мэйн-кунами", происходит из штата Мэн, откуда и пошло их название. Первоначально мейн-куны приспособились к суровому образу жизни в дикой природе. Хотя подлинное происхождение породы остается окутано тайной, общепринятая теория предполагает, что порода появилась в результате скрещивания местных короткошерстных кошек с длинношерстными, привезенными торговцами из Малой Азии.

Известность мейн-кунов росла со временем, и их присутствие было заметно на первой зарегистрированной выставке кошек в Нью-Йорке в конце 19 века. Признавая важность этой замечательной породы, в 1953 году был создан Клуб любителей мейн-кунов, занимающийся популяризацией их уникальных характеристик и организацией выставок. В конце 20 века основные ассоциации и клубы признали и установили стандарты породы мейн-кунов.

Характеристика мейн-кунов

1. Тело

Длинное, мускулистое тело прямоугольной формы, дополненное прямой и плоской спиной и широкой грудной клеткой.

2. Ноги

Кошки имеют длинные, крепкие лапы с привлекательной мышечной структурой, что обеспечивает устойчивость. Они широко расставлены, но гармонично прилегают к телу.

3. Вес

Кошки мейн-кунов весят от 4 до 7 килограммов, тогда как кошки – от 6 до 9 килограммов.

4. Лапы

Длинные лапы округлой формы, между пальцами могут быть пряди шерсти длиной до 5 сантиметров.

5. Хвост

Мейн-куны имеют хвост, соответствующий длине всего тела, сужаясь к едва заметному тупому концу.

6. Строение лица

Квадратная морда имеет сдержанный вид, усиливающийся наличием высоких скул и идеальным выравниванием по вертикальной оси от подбородка до кончика носа.

7. Ухо

Мейн-куны имеют широкие и слегка наклоненные уши, расположенные высоко на голове.

8. Глаза

Слегка раскосые и широко расставленные. Мейн-куны очаровывают своими большими, круглыми и выразительными глазами. Они могут быть разных цветов.

Читайте также: Понимают ли кошки человеческий язык

9. Шерсть

Известные своей блестящей, плотной и густой шерстью, мейн-куны имеют гладкий наружный покров, сочетающийся с мягким подшерстком. На плечах и голове шерсть короче и гуще, на задних лапах – длиннее.

10. Вариации окраски

Мейн-куны демонстрируют разнообразные расцветки шерсти. Белье на трети тела предполагает отсутствие темных пятен, в то время как на морде обязательно должно присутствовать отметина. Голубые глаза или гетерохромия могут сопровождать особей с белой окраской.

11. Адаптивность и выносливость

Эти коты демонстрируют отличную приспособленность к окружающей среде и выносливость.

Напомним, ранее мы писали о том, что думают собаки, когда склоняют голову.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !